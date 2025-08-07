JUPOL reclama a Sánchez que "acepte de inmediato" la dimisión de Marlaska

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha reclamado a Pedro Sánchez que no le tiemble el pulso y acepte la dimisión de Fernando Grande Marlaska.

A raíz de las informes presentadas en LA RAZÓN, en las que se asevera que el presidente del Gobierno rechazó en el mes de mayo la propuesta de Marlaska para dejar el Ministerio del Interior, JUPOL ha denunciado el "abandono y desprecio" del representante socialista contra los Cuerpos de Seguridad del Estado en los siete años que ha ostentado la cartera.

De la misma manera que se ha denunciado en varias ocasiones ante la Justicia, la organización ha expresado que en la gestión de Marlaska no existen los "errores puntuales", sino que se ha apostado por una "actitud constante de abandono, falta de diálogo y desprecio institucional".

Además del deterioro de las instalaciones, materiales y derroches innecesarios del presupuesto, la organización asegura que en "más de siete años, solo ha presidido una vez el Consejo de la Policía".

Las denuncias de JUPOL contra el abandono de Marlaska

En una nota de prensa, el sindicato recuerda las promesas que han sido incumplidas que han llevado a la pérdida de confianza y honor en las autoridades policiales.

"En los siete años de Marlaska al frente de la cartera, no se han aprobado ni la jubilación digna, en igualdad de condiciones que las policías autonómicas, ni actualización de dietas congeladas desde 2005, ni tampoco una jornada laboral justa y estable... Por todo ello, exigimos a Pedro Sánchez que no prolongue más esta situación insostenible y acepte de inmediato la dimisión de Fernando Grande-Marlaska", sentencia JUPOL.

Cabe recordar que ante el final del curso político, Pedro Sánchez aseveró que el "Gobierno no iba a tener una crisis a la vuelta de las vacaciones", ahora bien, ante las informaciones de LA RAZÓN, no queda nada clara la continuidad de Grande-Marlaska.