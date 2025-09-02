La justicia danesa corrige a la española:un yihadista condenado era un infiltrado en el Estado Islámico

El Tribunal Supremo de Dinamarca ha fallado hoy que los servicios secretos daneses deben reconocer que Ahmed Samsam, condenado en 2018 en España a ocho años de cárcel por terrorismo, trabajó en realidad como agente secreto para ellos en Siria. El Supremo consideró que Samsam, danés de origen sirio, sí tiene un «interés legítimo» en el caso, que la sentencia puede ayudarle a reabrir el caso en España y que la colaboración con la inteligencia danesa está probada.

El fallo resaltó que Samsam ha probado que recibió honorarios por dar información a los servicios secretos sobre yihadistas daneses en Siria. El tribunal hizo hincapié en que se trata de un caso «excepcional» y que el interés del ciudadano debe pesar más que la confidencialidad con la que trabajan los servicios de inteligencia.

Samsam, extraditado en diciembre de 2020 a Dinamarca para cumplir el resto de una pena reducida a 6 años, presentó una demanda contra los servicios secretos daneses, después de que varios medios, entre ellos la televisión pública DR, destaparan los contactos con la inteligencia y varios pagos acreditados al acusado.

La Audiencia Nacional española lo condenó en su día por su integración en la organización terrorista Estado Islámico, con la que colaboró en acciones violentas en Siria tras recibir allí adiestramiento en el uso de armas.

Su abogado, René Offersen, señaló que se tomarán un tiempo de reflexión para estudiar la sentencia y los pasos a seguir, y recordó que el objetivo final es que el caso sea reabierto en España y sea exonerado por la justicia.