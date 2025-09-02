La Justicia ve indicios de malversación en una tesorera de Vox

Gasolineras, hoteles, comidas, supermercados y bares. Son algunos de los gastos que realizó Ana Isabel de Dompablo Guerrero con dinero del grupo municipal de Vox en el municipio madrileño de Collado Villalba. La tesorera local sigue como edil en el Ayuntamiento y como presidenta de la agrupación local a pesar de que una juez la investiga por malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La denuncia que inició este procedimiento fue adelantada por este medio a principios del mes de febrero. El impacto del caso de la "tarjeta opaca" fue minimizado por el portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster. "Estamos haciendo, con la colaboración de Ana Isabel Dompablo, una auditoría con un detalle exhaustivo de todos y cada uno de los gastos", afirmó a LA RAZÓN.

"Gastos de lujo, ¿en qué? ¿En Coca-Colas? ¿Esos son gastos de lujo? No", defendió tajante. Además, indicó que la fractura interna en el grupo municipal de Vox en Collado Villalba podría haber motivado la denuncia. "Nos importa defender hasta el último céntimo del dinero de los contribuyentes", aseveró. Meses después, la Justicia ha emitido un auto que es la antesala de la apertura de juicio oral.

La juez de indicios de delito

La magistrada de Collado Villalba emitió un auto el pasado 5 de agosto donde se continúa con las diligencias sobre esta mujer ya que consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares tienen ahora que formular un escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Y es que esta concejal ejercía como tesorera en solitario y controlaba la asignación del Ayuntamiento de Collado Villalba al grupo municipal de Vox. "Se desprende de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito", señala la magistrada. De la misma forma detalla que la asignación económica a los grupos municipales lo es para el ejercicio de las funciones dentro del municipio.

La tesorera justificó la mitad de los movimientos

"Muchos de los gastos son fuera del mismo (municipio), o en hoteles, gasolineras, supermercados, bares y restaurantes, e incluso servicios de belleza, que no implican funciones políticas", critica el auto judicial. Asimismo, subraya que los concejales pueden aparcar en zonas reservadas y también incluyó pagos en aparcamientos. También el ayuntamiento proporciona a los grupos material informático y de papelería.

"No se ha justificado el incremento del porcentaje de gasto por el grupo municipal... en el periodo en que la investigada era la única tesorera, el porcentaje se disparó al 115,21%", advierte la juez. Esta edil de Vox solo aportó justificación de 45 de los 90 movimientos en cuenta bancaria. Hubo reintegros en efectivo que dijo que se utilizaban para "gastos jurídicos" pero no adjuntó justificantes de los profesionales que recibieron esas cantidades.

Esta concejal reintegró a su cuenta personal un importe de 180,14 euros sobre pagos de café y bebidas a vecinos. "No aporta justificante alguno, ni de realización de algún acto en que tal invitación se ofreciera", admite la Justicia. Otro de los puntos de interés es que compraba con este dinero cartuchos de tinta para una impresora HP cuando la asignada al despacho del grupo municipal era de la marca Lexmark.

Gastos en cervecerías o sushi

A continuación, la magistrada recrimina que se aporten gastos en combustible cuando tiene una dedicación plena sin derecho a percibir dietas. Critica que la cantidad de kilómetros que dice que recorrió resulta "ausente de prueba y lógica". "Con relación a los gastos realizados fuera del municipio, no tienen cabida dentro de la actividad municipal de un concejal. No están permitidos los gastos de viaje considerando como tales aquellos que exceden del límite municipal", subraya el informe judicial.

Uno de los más llamativos, a los que hace referencia la juez, es el de un aparcamiento en Ávila cuando la edil se encontraba en funciones y, por tanto, "sin actividad del grupo municipal". Otros de los gastos que están en el foco de la Justicia son tales como pagos en cervecerías de Madrid, comidas de sushi, restaurantes en Leganés o en un hotel-spa de Robledo de Chavela. Esta mujer también pagó con dinero municipal dos compras de Amazon o gastos en supermercados y centros de belleza.

Dompablo en la actualidad sigue como concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba como representante de Vox. Ya no ocupa eso sí la portavocía del grupo municipal ni ostenta el puesto de tesorera. Eso sí, continua, como se puede comprobar en sus redes sociales, ejerciendo como presidenta y coordinadora de la agrupación del partido en la localidad madrileña. En sus redes se define como portavoz, una denominación que ya no es real.