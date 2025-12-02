Las juventudes de Bildu atacan la sede del PP en Bilbao y Otegi carga contra Ayuso: "Cada vez nos vota más gente"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha replicado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que el "problema" que ella tiene es que la coalición abertzale suma cada vez más apoyo social: "Cada vez nos vota más gente".

En este sentido, Otegi ha insistido en que su objetivo es "ganar las elecciones" y seguir impulsando la idea de un "Estado plurinacional". Sin embargo, estas declaraciones llegan en un escenario marcado por las acciones reivindicativas de Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, que esta semana ha iniciado una campaña de "activación" con pintadas y lanzamiento de pintura en distintos puntos, entre ellos la sede del PP vasco en Bilbao y la antigua aduana del alto de Dantzirenea.

El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao LUIS TEJIDO Agencia EFE

Así, Otegi ha señalado que EH Bildu busca avanzar mediante lo que ha definido como "seducción democrática", una estrategia que, según él, mantiene la aspiración de gobernar tanto en Euskadi como en Navarra.

Sus juventudes atacan la sede del PP de Bilbao

Las juventudes de EH Bildu, Ernai, alineada con estos planteamientos, protagonizó la pasada noche un ataque con pintura roja contra la sede del PP en la capital vizcaína. Un episodio que ha sido denunciado por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, quien ha lamentado que "la política vasca no puede convertirse en la más violenta e intolerante del país", tras señalar también la aparición de un cartel que llama a una movilización independentista el próximo 20 de diciembre en Bilbao.

La campaña de Ernai, anunciada como una "semana de activación", se prolongará hasta el 7 de diciembre y pretende movilizar a jóvenes afines frente a la competencia de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Además, estas reivindicaciones coinciden con la proximidad del aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, señalado como una de las fechas de su protesta.

No obstante, los sabotajes contra la sede del PP vasco y la antigua aduana se han producido en paralelo a la respuesta de Otegi a las recientes declaraciones de Díaz Ayuso, quien el pasado domingo, durante la manifestación contra Sánchez convocada por el PP en el Templo de Debod (Madrid), afirmó que "ETA está preparando el asalto al País Vasco y Navarra".

Por ello, el dirigente abertzale ha calificado estas palabras de "disparate" y ha defendido que la izquierda independentista "no asalta nada", sino que obtiene resultados en las urnas. "Somos la primera fuerza en los siete territorios vascos", sostuvo, aludiendo al País Vasco, Navarra y el País Vasco francés.

Además, Otegi ha reiterado su compromiso de ejercer presión política en Madrid para avanzar hacia el reconocimiento de España como un "Estado plurinacional", recordando que la propia Constitución distingue entre "nacionalidades y regiones". Todo ello mientras ha vuelto a situar como prioridad frenar lo que denomina "bloque reaccionario" formado por PP y Vox.