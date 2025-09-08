Un juzgado abre diligencias tras pedir Ábalos la no emisión de la entrevista a su exmujer, Carolina Perles

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas por un delito contra el honor de Jose Luis Ábalos, después de que el exministro socialista pidiese a la Justicia suspender la emisión de la entrevista en Telecinco a su exmujer, Carolina Perles.

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha acordado incoar estas diligencias y tendrá que valorar si, como reclama Ábalos, ordena posponer la difusión del programa que protagoniza Perles hasta que finalice la investigación contra él en el marco del "caso Koldo" que se sigue en el Tribunal Supremo.

El que fuera máximo responsable del Ministerio de Transportes también ha pedido a los tribunales que dicte una orden de alejamiento para que los periodistas de Mediaset no puedan acercarse a menos de 500 metros de su domicilio en Valencia.

La defensa de Ábalos hace extensible su solicitud a la jueza a todos los "presuntos periodistas que están día y noche en la puerta del domicilio impidiendo hacer una vida libre y tranquila y provocando daños incluso en su patrimonio". Defiende, en este sentido, que la presencia de la prensa en las inmediaciones de su residencia habitual le somete a un "arresto domiciliario".

*Estamos ampliando*