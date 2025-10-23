Koldo colabora con la Policía en un episodio violento de amenazas a una mujer

Koldo García colaboró este domingo en una intervención de la Policía Nacional en Benidorm, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN. El exasesor de Ábalos proporcionó información a los agentes sobre un hombre que estaba increpando y amenazando de forma violenta a una mujer. Este sujeto fue identificado por los agentes.

Este suceso ocurrió el domingo sobre las siete de la tarde frente a unas oficina de correos en Benidorm. La sala 091 de la Policía Nacional recibió una llamada del propio Koldo García que fue testigo de un incidente violento.

El exasesor de Ábalos comunicó que un hombre estaba intimidando a una mujer que se encontraba en el interior en un vehículo de color amarillo. Este sujeto, que se había bajado de un deportivo de la marca Audi descapotable, amenazó con pincharle las ruedas a la chica mientras profería todo tipo de insultos.

Koldo, según el informe policial, se bajó de su coche y medió para intentar tranquilizar los ánimos de la mujer que estaba siendo víctima de la situación. Este sujeto, que continuó con ánimo violento, estaba acompañado de un menor en su descapotable.

El juez del Supremo también mantiene en libertad a Koldo García tras negarse a declarar Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

En ese momento, el exasesor de Ábalos llamó al 091 que captó la conversaciones que mantenía Koldo con la mujer. Los ánimos no se calmaron pero los dos implicados continuaron la marcha con sus vehículos.

El sujeto prosiguió amenazando a la mujer mientras Koldo iba narrando a la Policía por teléfono por donde se marchaba el sujeto. Finalmente, una patrulla de Seguridad Ciudadana consiguió identificar al hombre violento frente a un centro médico de Benidorm.

La cámara corporal de los policías

Los agentes que participaron en la intervención recogieron el testimonio del exasesor de Ábalos, su documentación y su número de teléfono para realizar el correspondiente atestado sobre el suceso. Todo ello a expensas de que la víctima presente una denuncia para completar el informe.

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional que participaron en el suceso captaron todo su desarrollo con una cámara corporal. De la misma forma, reconocieron desde el primer momento al exasesor de Ábalos, que ha sido protagonista de los últimos días.

Este episodio violento demuestra que la actitud de Koldo no ha cambiado ni un milímetro. Como publicó LA RAZÓN, el baracaldés lleva décadas colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, fue premiado con un reconocimiento de la Guardia Civil. El exasesor de Ábalos no ha querido hacer declaraciones a este medio en relación con esta noticia.