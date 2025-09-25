Koldo pide recuperar su teléfono para defenderse de Miss Asturias

Koldo García ha vuelto a reclamar a la Audiencia Nacional que le devuelva su teléfono móvil para poder defenderse de las acusaciones de Claudia Montes, la Miss Asturias. Las acciones de Montes demuestran la existencia de una campaña paralela al proceso judicial, desarrollada en medios de comunicación con el objetivo de generar un estado de opinión favorable a sus intereses", señala el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La defensa del exasesor de Ábalos, ejercida por Leticia de la Hoz, ha presentado este jueves el escrito que va dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El motivo del mismo son las nuevas manifestaciones públicas de Montes en las que niega que exista una deuda y anuncia acciones judiciales por "acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias".

Esta decisión se produce tras una intervención pública de la Miss Asturias el pasado 22 de septiembre donde reitera su negativa a reconocer la deuda reclamada, sino que escala su ofensiva anunciando la interposición de acciones judiciales por supuestos delitos de "acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias". "El eje central de su intervención es la afirmación de una presunta 'estrategia de intimidación' dirigida contra ella", afirma el escrito al que ha tenido acceso este medio.

"Es imperativo subrayar que, a día de hoy, esta grave acusación carece de cualquier elemento objetivo o sustento probatorio que acredite la existencia de dichas amenazas o coacciones por parte de mi representado. Todas las actuaciones de esta parte se han ceñido estricta y exclusivamente al ámbito procesal, ejerciendo un legítimo derecho a la reclamación de la deuda", refirma la defensa de Koldo.

La "campaña paralela" de Claudia Montes

A su juicio, resulta evidente, que Claudia Montes construye y difunde "amplificado estratégicamente por su entorno, no es una defensa legítima, sino un calculado elemento de presión y difamación". Demuestran la existencia de una "campaña paralela" al proceso judicial "desarrollada en medios de comunicación con el objetivo de generar un estado de opinión favorable a sus intereses".

"Se busca crear un ambiente de presión que condicione tanto la percepción pública del caso como, potencialmente, la propia serenidad e imparcialidad de la instrucción judicial", denuncia. "Esta estrategia de victimización pública, instrumentalizada por Montes y su entorno, pretende desplazar el eje del debate desde la existencia y condiciones del préstamo reclamado hacia una supuesta situación de acoso e intimidación nunca acreditada, generando con ello un entorno mediático adverso a los intereses de mi defendido y dificultando el desarrollo objetivo y sereno de la instrucción", critica la abogada de Koldo.

El escrito del exasesor de Ábalos esclarece que en su dispositivo móvil constan "conversaciones, mensajes y documentos acreditativos de la entrega" de 8.500 euros a favor de Claudia Montes cuyo reintegro "ha sido requerido sin resultado hasta la fecha". "Por tanto, el acceso al contenido íntegro del teléfono móvil resulta indispensable no solo para el ejercicio del derecho de defensa frente a las graves acusaciones vertidas y las nuevas acciones judiciales anunciadas por acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias, sino también para la acreditación objetiva de la existencia y condiciones del préstamo efectuado", sostiene.

Así, la defensa de Koldo enumera varias noticias en prensa donde se recogen las declaraciones de la Miss Asturias relativas a supuestos "mensajes obscenos" que recibió del exasesor de Ábalos. Es por ello, clave que el investigado pueda acceder a su dispositivo móvil como defensa legítima frente a estas graves acusaciones que está recibiendo de Claudia Montes.

El material del teléfono de Koldo

"La intervención de los teléfonos móviles de mi representado tuvo lugar el 20 de marzo de 2024. Desde entonces ha transcurrido un tiempo más que suficiente para adoptar las medidas de preservación que correspondan sin perjuicio de la instrucción", subraya la letrada. Asimismo, subraya que "resulta imperativo y urgente" poder tener acceso a este dispositivo. "La información contenida en dicho terminal no es meramente auxiliar, sino que se revela como esencial y directamente relevante para el esclarecimiento de la verdad material de los hechos y la desarticulación de las acusaciones vertidas" por Claudia Montes.

De esta forma, la defensa de Koldo sostiene que una negativa a poder acceder a este elemento "implicaría una flagrante indefensión material", cercenando su "capacidad de aportar elementos cruciales para la acreditación de su inocencia, desvirtuar los testimonios acusatorios y ejercer un contradictorio pleno y efectivo". "La proporcionalidad de la medida es incuestionable, dada la gravedad de los delitos imputados", admite.

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón es el encargado de acoger el acto de conciliación entre Koldo y Claudia Montes. El exasesor de Ábalos reclama por ello que pueda tener su teléfono para ejercer su derecho a la defensa. El objetivo: desmontar las supuestas mentiras de Miss Asturias y demostrar que aún no ha devuelto la cantidad acordada.