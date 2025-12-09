Koldo recurre su prisión y defiende el origen "legal" de los sobres del PSOE

Koldo García ha recurrido su ingreso en prisión asegurando que no hay riesgo alguno de fuga y que tiene arraigo en España. El que fuera asesor de José Luis Ábalos solicita en un escrito remitido al Tribunal Supremo que se le deje en libertad con las medidas cautelares que pesaban sobre él antes de ingresar en Soto del Real o, subsidiariamente, que se le imponga el pago de una fianza.

En su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa del exasesor ministerial apunta, además, que su incremento patrimonial está completamente justificado y niega irregularidad alguna con los pagos en metálico del PSOE que ahora se investigan en la Audiencia Nacional. Al respecto, sostiene que los sobres que percibió de Ferraz tienen origen "legal" y que ha quedado constatado que él adelantaba gastos de su entonces jefe.

Por ese motivo incide en que no hay indicios racionales para apuntar a una "ingente cantidad de dinero no encontrada" y asegura que se ha silenciado que el dinero que percibió de Ferraz correspondía al reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE que en aquel momento dirigía Ábalos. Según incide, esta versión fue corroborada por el exgerente de la formación Mariano Moreno Pavón y por Celia Rodríguez, empleada de este departamento, que aseguraron que el dinero que percibió correspondía a liquidaciones de gastos.

"Los testigos afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del Partido Socialista Obrero Español, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante", precisa su defensa letrada. Al hilo, sostiene que la confesión de Víctor de Aldama acerca de que le pagaba 10.000 euros al mes para poder acceder a la Administración pública no cuenta con "corroboración patrimonial alguna" ni otra prueba "más allá de su simple declaración".

En relación con los gastos que adelantaba a Ábalos asegura que los mismos fueron reembolsados "por transferencia bancaria o en persona". Sobre este último dice que una de las formas de percibirlos fue a través de sobres y que se diferenció entre gastos del Ministerio, del partido y personales de Ábalos. Con todo, los investigadores sospechan que tanto Koldo como Ábalos operaron con dinero en efectivo de origen desconocido aquellos años, sin que conste que extrajeran dinero de sus cuentas bancarias. Además, aseguran que no consta que Ábalos devolviera a su exmano derecha todo el efectivo que éste le adelantó para gastos profesionales y también de índole personal o familiar.