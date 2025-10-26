El PP se lanza contra Marlaska por las dietas a Policías y Guardias Civiles

Nueva ofensiva del Partido Popular en el Congreso de los Diputados contra el ministro de Interior: Fernando Grande-Marlaska. Porque "no ejecuta las dietas de manutención para Policía y Guardia Civil". Lo ha comunicado Génova a través de una nota remitida este domingo a los medios de comunicación.

Mañana, el grupo parlamentario registrará "una iniciativa" -en concreto, una proposición no de ley- en la que denunciará "la precaria situación que viven muchos agentes" de ambos cuerpos, porque "el Gobierno no actualiza los importes de las dietas de alimentación y manutención, pese a que ni siquiera ejecuta las partidas destinadas a ello".

Según el PP, "las "dietas destinadas a cubrir los gastos de pernoctación y alimentación de los agentes desplazados, a las que tienen derecho, llevan sin actualizarse desde el año 2005, lo que hace que, en la práctica, apenas cubran la mitad de los costos reales en el contexto actual".

Todo ello, añade la formación, "pese a que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Sánchez apenas había ejecutado el 61% de las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de dietas, siendo especialmente alarmante el caso de la Policía Nacional, donde apenas se ejecutó poco más de la mitad del total presupuestado".

De ahí que el grupo popular decida abrir un nuevo frente contra Marlaska. "Desde el Partido Popular se registrará la petición de comparecencia tanto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de los directores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil".

Además, el PP exige "actualizar estas dietas para los agentes y un protocolo para garantizar que las mismas se abonen en un plazo máximo de 10 días, evitando que sean ellos los que deban adelantar fondos propios para sufragar los gastos derivados de sus servicios y desplazamientos".

De esta forma, el PP presume de reafirmar "su compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al abandono de un Gobierno incapaz de aprobar presupuestos y despreocupado por garantizar el bienestar y la seguridad de quienes garantizan el bienestar y la seguridad de todos".