Leire Díez alardeó de vínculos con Dolores Delgado: "Me ofreció ser su dircom"

Leire Díez le reconoció al fiscal Ignacio Stampa que «era la mano derecha» de Santos Cerdán, cuando este aún ejercía de «número tres» del PSOE. Así lo evidencia el audio de la conversación que mantuvieron el pasado 30 de abril, grabada en secreto por Stampa.

La grabación ha sido aportada por el fiscal a la causa que se sigue contra la bautizada como «fontanera» en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tráfico de influencias y cohecho. Pero Díez también le matizó que era una «mano derecha que nunca iba a aparecer en ningún lado» del entonces secretario de Organización de Ferraz.

La ahora exmilitante socialista le aseguró a este miembro del Ministerio Fiscal que «todo el mundo ha querido saber» qué es lo que ella sabía. El fiscal Stampa le preguntó qué razón había detrás y su interlocutora se limitó a asegurar que era porque «todo el mundo está inquieto».

Tal y como a ella misma se le oye pronunciar en el audio, Díez era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto».

Ella apuntó, además, a que la que estaba especialmente preocupada por la información que poseía era Dolores Delgado, en relación a cuando era fiscal general del Estado y que –según Díez y Stampa– impulsó que al fiscal, se le apartase del «caso Villarejo», cuando estaba en comisión de servicios y, por lo tanto, sin plaza fija en Anticorrupción.

«Evidentemente, gente como Lola tiene que estar inquieta, claro, por lo que se hizo contigo», le trasladó, concretamente, Díez.

Son varias las menciones que hace de Delgado a lo largo de las más de tres horas de conversación.

Díez afirmó que, cuando la exministra acaba de ser nombrada titular de Justicia, le pidieron que fuera a verla y esta le ofreció ser su directora de Comunicación. «A ti te llaman y te dicen te vamos a hacer directora de comunicación de una ministra y dices ‘joe, qué guay’, te elevas».

Pero, finalmente, –relató–, cuando acudió a hablar con ella del nombramiento, «no le gustó nada de lo que vio allí, fueron sensaciones» y lo desechó.

Otro de los presentes en la reunión, Javier Pérez Dolset, lanzó duras acusaciones contra el exjuez Baltasar Garzón, que es pareja de la actual fiscal de Sala de Memoria Democrática, y lo vinculó a la salida de Stampa del «caso Tándem».

Díez hizo lo propio y apuntó a que Garzón «tenía un negocio de puñetera madre» con el excomisario José Manuel Villarejo.

Según ella, fue entonces cuando entendió «por qué le pasó lo que le pasó» a Stampa.

Dolset, por su parte, señaló que al fiscal «le echaron» de Anticorrupción (en octubre de 2020) por «acercarse a los ficheros (audios de Villarejo)» y haber mostrado su intención de investigarlos. Díez añadió, al respecto: «Te cargabas la gallina de los huevos de oro».

En cuanto a Villarejo, ambos aseveraron que sabían que a Pedro Sánchez, cuando asumió la secretaria general del Partido Socialista, este mando policial le colocó «micrófonos» tanto en «las saunas de su mujer» como en «su domicilio».

Las supuestas cloacas de Ferraz trasmitieron, literalmente, a Stampa que el presidente del Gobierno quería saber quién tenía los documentos sobre los negocios de su suegro, Sabiniano Gómez. Dolset, en cambio, en otro punto de la grabación, aclaró que nadie sabe dónde están.