Leire Díez insinúa que Óscar López buscó "información de las saunas" para dañar a Sánchez y que perdiera las primarias

La exmilitante socialista, Leire Díez -conocida como la 'fontanera' del PSOE-, ha avivado la polémica después de que haya insinuado que dos personas del núcleo más cercano dePedro Sánchez estuvieron recabando información sobre los negocios de las saunas atribuidas a su suegro con el objetivo de dañar la imagen del enconces candidato a la secretaría general del PSOE y frenar su victoria en las primarias del partido.

Sin embargo, lo que en un principio eran insinuaciones, después se ha transformado en una acusación, donde ha señalado directamente al actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, por haberse interesado por las informaciones sobre los negocios del suego de Pedro Sánchez para acabar con su carrera política.

Así lo ha hecho durante su entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', donde la periodista Ketty Garat le ha preguntado sobre el contenido del pen-drive que entregó en Ferraz en mayo de 2024, cuando el presidente Sánchez se tomó los conocidos cinco días de reflexión para meditar su continuidad o no en el Ejecutivo tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

En este sentido, Díez ha reconocido que entregó la documentación para que hubiese constancia de que había "informaciones previas" relativas al presidente del Gobierno, al cual se le llevaba investigando "desde el año 2012", momento en el que ha señalado que hubo "fuego amigo" dentro del PSOE para acabar con Pedro Sánchez.

"Hubo gente del partido [PSOE] que quiso conocer esa información y se acercó para hacerlo... Y creo que en algunos momentos ha habido 'fuego amigo' dentro del partido, tal y como aparece en las agendas", ha aseverado Leire Díez.

De esta manera, la exmilitante socialista ha afirmado que hubo "dos personas" del PSOE que en ese momento "estaban muy vinculadas al presidente del Gobierno, porque formaban parte de su dirección de Gabinete, que fueron a investiar asuntos de las saunas".

Sin embargo, pese a no dar nombres en un principio -y tras ser interpelada por estas personas-, la 'fontanera' ha reconocido que esas personas fueron Óscar López y Antonio Hernando, que por entonces eran el director y director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.