Llaman cobarde a Otegui por no dar la cara y tener la ocasión de demostrar que no tenía nada que ver con ETA

Arnaldo Otegui, secretario general de EhBildu, se ha comportado como un "cobarde" por desistir del juicio contra Unión del Pueblo Navarro (UPN) por vulneración del derecho al honor por el uso de una imagen en las redes sociales en la que Otegui aparecía con una pistola.

Para UPN, “el hecho de que Otegui tuviera que comparecer en Pamplona en calidad de testigo, con obligación de decir la verdad, contestar a todas las preguntas y apercibimiento de pena de prisión bajo falso testimonio, implicaba que tuviera que "dar muchas explicaciones sobre su pasado y su vinculación con la banda terrorista ETA que no está en condiciones de ofrecer”.

Los foralistas han recordado que la demanda de EH Bildu se debe a la publicación involuntaria de un fotomontaje de Otegui con una pistola en un vídeo publicado en las redes sociales en septiembre de 2024. El vídeo fue retirado, y justificaron que ni hicieron ellos el montaje de la imagen ni la utilizaron conscientemente, porque de haberse dado cuanta no la hubieran usado al no hacer falta recurrir a fotomontajes para retratar el pasado de Otegui.

A pesar de ello, EH Bildu demandó a UPN por una vulneración del derecho al honor, mientras que por parte del partido foralista se consideró que estaba amparado por la libertad de expresión y la crítica política, más allá de justificar que esa imagen de Otegui no atentaba contra el honor de una figura que ha sido condenado en varias ocasiones por delitos relacionados con el terrorismo como el secuestro de Luis Abaitua.

Por este motivo, UPN solicitó en la audiencia previa, que tuvo lugar el pasado mes de julio, que Arnaldo Otegui compareciera en calidad de testigo, petición que fue apoyada por la Fiscalía y acordada por la jueza para un juicio que debería haberse celebrado hoy.

Sin embargo, ante esta nueva circunstancia, EH Bildu presentó el 1 de septiembre el desistimiento del proceso, asumió el pago de las costas y, por tanto, ha quedado archivado el procedimiento. “Ha quedado claro que Otegui sigue teniendo mucho que callar y mucho miedo a decir la verdad”, han asegurado desde UPN.