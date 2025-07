El lobby vinculado a Montoro medió con Hacienda: «Se encargan de pulirlo»

El lobby vinculado al exministro Cristóbal Montoro, Equipo Económico, habría mediado con el Ministerio de Hacienda para influir en procesos legislativos. Un correo electrónico en poder de la Guardia Civil y al que ha accedido este diario evidencia que el despacho se encargaba de «pulir» los cambios normativos que proponían las empresas del sector gasístico para beneficiarse de una bonificación fiscal.

En dicha comunicación, Eduardo Gil Elejoste, que en 2014 era director general del Grupo Praxair España y Portugal -una empresa de gases industriales-, advierte: «El lunes pasado encargué a la directora de impuestos de Praxair, Jacobina Escamez, que fuera preparando un posible texto en el sentido indicado por el SE (Secretario de Estado de Hacienda) y que ese texto lo coordinara con algunos colegas de otras compañías de AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales). También hablé con Manolo de Vicente para comentárselo, porque será Equipo Económico los que se encargarán de pulir el texto que les enviemos. Acordamos que enviaríamos a Equipo Económico una primera propuesta esta semana».

Ese mensaje del responsable de Praxair era una respuesta a otro correo electrónico enviado por José Luis Méndez López, director de operaciones para el Sur de Europa de otra compañía interesada, Carburos Metálicos, e imputado en las diligencias. Días antes de ese intercambio de mensajes, José Luis Méndez explicó que se había reunido con el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y con su director de Gabinete, José María Buenaventura. Todo parece indicar que para abordar un cambio en el redactado de la reforma legislativa de la ley 16/2013, de 29 de octubre, sobre fiscalidad medioambiental. El sector gasístico quería borrar la primera redacción para incluir a las empresas de su ramo como beneficiarias de algunas exenciones fiscales.

El correo de Gil probaría que el despacho vinculado al exministro era el que, sobre la propuesta de las empresas, terminaba de afilar los cambios. Precisamente un ejemplo de estos figura en otra comunicación firmada por José Luis Méndez, en la que comenta los cambios necesarios: «Por lo que se dio a entender [en la reunión con el secretario de Estado], las exenciones generales tipo empresas que soporten más del 50% de los costes de producto en consumo eléctrico, no son de la preferencia del Ministerio, por lo que la propuesta que contenía nuestro documento no creo que pueda ser acogida. En cambio, una propuesta más restrictiva y específica pudiera tener éxito y así, qué os parecería solicitar a Equipo Económico que nos sugiriera una o más alternativas centradas en eximir a nuestra industria que no en establecer otros parámetros que no distinguen entre industrias. Posiblemente, una propuesta que incluyera en el punto 3 del artículo 64, una letra d que dijera directamente: los procesos de separación y licuación de gases de/aire». La Policía Judicial explica que los empresarios consiguieron ese nuevo redactado tras su presión. La Agencia Tributaria detectó que Equipo Económico se valió de un «entramado societario» para ocultar el destino de los fondos que percibió de las empresas a cambio de las modificaciones.