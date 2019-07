Diputados del PSOE exigen “reciprocidad” al PP por la abstención a Rajoy en 2016

Los diputados del PSOE que en 2016 se abstuvieron para que gobernara Mariano Rajoy han trasladado hoy una misiva al PP para exigirles un gesto de la misma envergadura, ahora que las negociaciones con Unidas Podemos han encallado. “Os podemos decir legítimamente que ahora es el momento de la reciprocidad”, aseguran. En una carta bajo el título “Un camino difícil y honorable” quienes renegaron de la decisión e hicieron bandera del “no es no” a Rajoy para ganar las primarias del partido a Susana Díaz, identifican ahora esa abstención como “un activo del PSOE, de todo el PSOE”. “Lo hicimos para acabar con una parálisis institucional que alcanzaba a toda nuestra democracia, incluyendo el funcionamiento mismo del Legislativo”.

En la misiva versan el contexto que aconteció tras los comicios de 2015, cuando Rajoy declinó someterse a la investidura y Pedro Sánchez tomó la iniciativa sin éxito. “Después de las elecciones de junio de 2016 la situación de bloqueo se volvió a repetir”. Y ante esto, “los socialistas le dimos muchas vueltas a esa salida durante aquellos meses del verano de 2016. Y por más vueltas que le dimos, la única salida practicable era nuestra abstención en la votación de investidura del señor Rajoy”, reza el texto.

Los diputados firmantes dicen que se sintieron “atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción” y que “sufrieron el mayor desgarro que hemos vivido desde que recuperamos la democracia en España”. Un desgarro que llevó incluso a la dimisión del propio Sánchez y que hizo cundir el miedo a que los rivales políticos utilizaran esa abstención para debilitar sus posiciones. “De modo que, para mitigar el precio que pagaríamos por desbloquear la formación de gobierno, pensamos muchas y diversas fórmulas para que quedara claro que no se trataba de una cesión política, sino de la solución de un problema de diseño del sistema, y nadie pudiera usarla para sacar provecho de la generosidad y la responsabilidad de quienes nos abstuviéramos”, aseguran.

Ahora, piden al PP que “no bloqueéis la formación de gobierno. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros”. Un camino difícil pero, al mismo tiempo, honorable.

Texto íntegro de la carta