El lunes comienza la fabricación en Marruecos de vehículos blindados indios

El próximo lunes será inaugurada en la localidad marroquí de Berrechid la planta dedicada a la fabricación de vehículos militares blindados sobre ruedas WHAP 8x8, patentados por Tata, India. El anuncio lo realizó el embajador de India en Rabat, Sanjay Rana.

La planta generará alrededor de 100 empleos directos, con técnicos marroquíes que han recibido formación especializada en la India. Si bien aún no se han revelado el costo de la inversión ni el volumen de producción, el diplomkático destacó la importancia estratégica del proyecto, que conjuga las cuestiones industriales, comerciales y de seguridad.

En el ámbito diplomático, la presencia en Rabat del ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, confiere una importante dimensión política a esta inauguración. Su visita estará marcada por la firma de un acuerdo de cooperación con Abdellatif Loudiyi, ministro delegado de la Administración Nacional de Defensa, así como por una reunión con Ryad Mezzour, ministro de Industria y Comercio. Todas estas señales reflejan el deseo de ambas capitales de fortalecer una alianza estratégica que abarque defensa, industria y comercio.

"Esta visita tiene como objetivo consolidar la asociación estratégica entre India y Marruecos y subraya la importancia que ambos países conceden al fortalecimiento de la cooperación en defensa, industria y comercio", concluyó el embajador indio.