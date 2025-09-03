Luz forense para la Policía: "Analiza evidencias invisibles al ojo humano"

Terrorismo, asesinatos, homicidios, narcotráfico o agresiones sexuales. La Policía Nacional tendrá en los próximos meses una nueva tecnología que ayudará a resolver los crímenes más graves y complicados. Son dos fuentes de luz forenses. "Permiten detectar y analizar evidencias invisibles al ojo humano", sostiene el informe realizado por la División Económica y Técnica.

Estas herramientas irán destinadas a los Laboratorios Territoriales de Revelado Químico de Huellas de la Comisaría General de Policía Científica. Su trabajo será fundamental para esclarecer los casos más complicados que tienen sobre la mesa. Los especialista de la Policía Nacional muchas veces tienen que lidiar con pruebas que no están al alcance ni de los ojos más experimentados.

Los revelados técnicos de este equipo, mediante químicos en distintas superficies, provienen de hechos delictivos como terrorismo, asesinatos, homicidios, agresiones sexuales o tráfico de droga a gran escala.

Agentes de la Policía Científica trabajan en el lugar de un asesinato Ricardo Rubio Europa Press

Así, los beneficios de la adquisición de este equipo permitirá mayor precisión en la recolección de evidencias, reduciendo errores y aumentando la tasa de éxito en investigaciones. "Se logrará ir una detección más rápida y eficiente y se fortalecerá la cadena de custodia, asegurando que las evidencias sean documentadas correctamente", refleja el informe que ha realizado la Policía Nacional.

Más eficacia para resolver delitos graves

Cabe destacar que las fuentes de luz forense son herramientas esenciales en la investigación. "Permiten detectar y analizar evidencias invisibles al ojo humano", sostienen los policías. Se pretende conseguir que la visualización de las huellas reveladas mediante reactivos químicos sea de gran calidad con una mejora sustancial en el contraste de las huellas.

En conclusión, la adquisición de este equipo permitirá mejorar los resultados de los laboratorios de revelado químico, lo que redundara en un aumento en la eficacia a la hora de la resolución de los delitos graves, defienden los especialista de la Policía Científica. Con todo ello, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha cerrado este miércoles la contratación de estas herramientas.

El importe total de las mismas supondrá un total de 46.000 euros con impuestos para las arcas públicas. El plazo de ejecución de este contrato es por un periodo de seis meses. La empresa Higasar Seguridad será la encargada de suministrar estas herramientas a la Policía Nacional. Es un primer paso para la resolución de los delitos más graves que investigan los agentes.