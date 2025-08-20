Las mafias turcas se citan en la Costa del Sol para una venganza de sangre

El asesinato del capo turco Caner Koçer en Torrevieja ha iniciado una guerra silenciosa en España. Los Daltons y los Caspers están trasladando a sus sicarios a nuestro país, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN. La Policía Nacional sigue sus pasos para evitar que se cumpla la "venganza sangrienta" que han prometido los miembros de estos clanes.

La prensa turca se hizo eco de la muerte violenta de Koçer, de 21 años, y también de la detención de tres compatriotas por su "ejecución". Este capo de la mafia se encontraba en pleno ascenso y era uno de los líderes de los Daltons. La Guardia Civil constató que sus asesinos se habían trasladado a España solo para llevar a cabo esta misión, planificada por los Caspers. Hubo un primer intento sin éxito pero a la segunda, días después, no fallaron.

A pesar de su corta edad, Koçer ya era conocido por las autoridades. Meses antes había sido arrestado en una investigación por traer a España a menores sicarios para que realizaran asesinatos. Esta es una de las especialidades de sus actividades ilícitas.

El asesinato de Torrevieja pudo ser un ajuste de cuentas entre dos grupos mafiosos turcos Guardia Civil Agencia EFE

Los Daltons, que ganaron el apodo como una referencia al cómic de Lucky Luke, nacieron a la lumbre de uno de los barrios más pobres de Estambul. Hacen negocios con todo lo que tienen a su alcance. Drogas, asesinatos, armas y amenazas.

Los sicarios de los Daltons y los Caspers

No se cortan y tampoco se esconden. Son cabecillas de las mafias que se dedican a subir vídeos a las redes sociales. Se inmortalizan en plataformas como Tik Tok con fajos de dinero o con rifles de asalto. Precisamente, estas publicaciones han revelado que sus líderes están en España.

Uno de los jefes de los comandos de los sicarios que los Daltons tienen activos en Málaga publicó un vídeo de Instagram paseando en un coche de caballos en el que retaba a sus rivales, según publico la cuenta de 'X' de Niporwifi, especializada en organizaciones criminales.

Estos narcos de nueva generación no tienen miedo ni a las autoridades ni a los Caspers. Retransmiten casi en directo sus ubicaciones sin reparo de las miradas indiscretas o maliciosas que pueden seguir sus pasos.

Una circunstancia que ya le ha costado la vida a Koçer. A los protagonistas de esta venganza de sangre les dan igual los daños colaterales que puede suponer la muerte de inocentes. Además, tienen una "extraña" y peculiar tradición.

El asesinato de Torrevieja pudo ser un ajuste de cuentas entre dos grupos mafiosos turcos Guardia Civil Agencia EFE

Después de la muerte de su capo, la banda de los Daltons anunció que iban a dar 40 días de margen como muestra de respeto pero que después iba a consumar su venganza. Ya están trasladando a sus hombres desde Turquía y Alemania hasta nuestro país.

Los narcos de las redes sociales

La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan de forma conjunta para que las amenazas virtuales no se conviertan en crímenes reales. Para ello, cuentan con informes de sus homólogos internacionales. En estos casos es importante saber todos los movimientos de sus miembros.

Cualquier traslado o viaje puede resultar fundamental. Las ramificaciones de estas organizaciones criminales están activas por si reciben órdenes de sus capos en el extranjero. La llegada de estos dos grupos, por el momento, no ha alterado el ecosistema de la Costa del Sol.

La Mocromaffia, los italianos, las bandas de Europa del Este... todos están tranquilos ya que los turcos no han entrado en sus "territorios" ni en la rueda de los narcos tradicionales. Las colaboraciones con ellos son "excepcionales" y de poca importancia. No se espera que esto cambie por el momento. El ruido en las redes es algo contraproducente para sus "negocios". Lo último que buscan es llamar la atención. Todo lo contrario que sus "compañeros" turcos.