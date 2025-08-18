España recibe "el mayor contingente de ayuda internacional de la historia" para combatir 40 incendios

La Unión Europea ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde 7 Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios que afectan en especial a las provincias de Zamora y Ourense.

Según han informado fuentes comunitarias a EP, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

La ayuda europea, coordinada a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, incluye equipos de bomberos desplegados en el terreno para combatir las llamas. Alemania, Francia y Finlandia han enviado equipos técnicos a España para ayudar en la extinción, mientras que otro equipo europeo situado en Francia se ha puesto también a disposición de las autoridades españolas para colaborar en el combate de los incendios.

Actualmente existen más de una veintena de incendios forestales activos en España en situación operativa 2, según ha informado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quien añadió que las autoridades están en contacto para coordinar el envío de más medios aéreos, la llegada de agentes forestales y de bomberos, que puedan ayudar en las tareas de extinción.

Parte de los medios aéreos movilizados se enmarcan en los equipos de reserva preposicionados de la UE para responder ágilmente en caso de graves incendios en toda la Unión.

En este contexto, la UE tiene 670 bomberos en reserva en distintos países, así como una flota 22 aviones y cuatro helicópteros para responder ante crisis, de los cuales 40 bomberos estonios y neerlandeses han participado en la lucha contra el fuego en los incendios en España.

Se trata de la primera vez que España hace uso de este instrumento para responder a una crisis de incendios forestales y la ayuda estará disponible este mismo jueves en España.