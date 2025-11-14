Exigen la dimisión de Marlaska por su "abandono deliberado" ante la oleada de agresiones a policías

Será el próximo miércoles, 19 de noviembre, a las 12:00 horas frente al Ministerio del Interior. El sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL han convocado una manifestación para denunciar la absoluta inacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que una vez más se ha desentendido de un problema estructural que afecta a la seguridad pública y ha elegido mirar hacia otro lado pese a la escalada de violencia sin precedentes contra los agentes, como demuestran los graves episodios vividos en los últimos días.

Ataques con armas de guerra, emboscadas, agentes heridos en tiroteos y brutales agresiones físicas que han dejado a varios policías hospitalizados, dos de ellos en estado crítico. Estos hechos, denuncian, "lejos de ser aislados, reflejan una tendencia que se viene registrando desde hace años y que se ha intensificado de forma alarmante".

Desde JUPOL recuerdan que, solo en 2024, se contabilizaron cerca de 17.000 agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una cifra histórica que demuestra el deterioro del principio de autoridad y la sensación de impunidad que ha calado entre los delincuentes. Unos datos que, tal y como señala el sindicato, no figuran en ninguna estadística oficial del Ministerio del Interior, y solo salen a la luz gracias a las preguntas parlamentarias. "Cada agresión a un policía es un ataque directo a la seguridad de todos los ciudadanos, no es un problema corporativo, es un problema de Estado", zanjan.

Chalecos caducados y material obsoleto

Además, esta ola de violencia se agrava por la falta de medios materiales, una situación que, a juicio de JUPOL, es "indigna para un Estado democrático avanzado". Y es que miles de agentes siguen prestando servicio sin chalecos antibalas de dotación, o con chalecos caducados, obsoletos y sin garantías reales de protección.

Las unidades que operan en zonas especialmente conflictivas continúan sin recibir cascos ni escudos balísticos adecuados, y en muchos casos afrontan situaciones de riesgo extremo sin vehículos blindados, debiendo intervenir con recursos insuficientes ante delincuentes equipados con armas automáticas, fusiles de asalto o artefactos contundentes.

"El Estado no puede enviar a sus policías a jugarse la vida con material caducado mientras los narcos y bandas criminales operan con armas de guerra. Esto no es un fallo logístico: es una irresponsabilidad política", denuncia el sindicato.

Desprotección jurídica de los policías

Y por si fuera poco, a esta situación hay que sumarle la creciente indefensión jurídica de los policías nacionales. Cada actuación en la que un agente debe hacer uso de la fuerza -una facultad legalmente reconocida y necesaria para garantizar la seguridad ciudadana- se convierte en un proceso judicial que los sitúa como sospechosos o investigados.

"Nuestros compañeros se enfrentan a agresores violentos, y luego deben enfrentarse a un sistema jurídico que los trata como criminales cuando simplemente cumplen con su deber", denuncia JUPOL. Esta doble victimización, a su juicio, provoca un deterioro psicológico, profesional y personal que ralentiza la recuperación de los agentes y mina la moral de toda la plantilla.

Marlaska, máximo responsable

Para este sindicato, el ministro del Interior es políticamente responsable del deterioro de la seguridad de los agentes. El sindicato recuerda que durante toda la legislatura se han encadenado promesas incumplidas, anuncios vacíos, falta de inversión en equipamiento o paralización de reformas urgentes, así como un incumplimiento de compromisos con las unidades más afectadas y un evidente desinterés por actualizar o adaptar las políticas de seguridad a la gravedad de la situación.

Así, denuncian que "la pasividad del ministro no es solo una cuestión de mala gestión: es un abandono deliberado a los policías nacionales". Por ello, exigen su dimisión inmediata.

Durante la concentración del 19 de noviembre, JUPOL y JUCIL reclamarán un paquete de medidas concretas y necesarias para revertir esta situación como el endurecimiento de penas por agresiones a agentes de la autoridad, la dotación individual y obligatoria de chalecos antibalas para todos los agentes, la renovación inmediata de materiales caducados o defectuosos. Además, solicitamos un equipamiento balístico moderno para todas las unidades con riesgo operativo, el refuerzo de plantillas y declaración de Zonas de Especial Singularidad donde haga falta, la actualización urgente del Catálogo de Puestos de Trabajo, congelado desde 2008 y reformas legislativas que blinden la protección jurídica de los policías en el ejercicio de sus funciones y encaminadas en recuperar el principio de autoridad.

"Los policías nacionales no queremos homenajes póstumos. Queremos vivir, queremos trabajar con seguridad y queremos volver a casa con nuestras familias", concluyen.