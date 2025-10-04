Las manifestaciones propalestinas redoblan su presión en la calle

Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado en varias ciudades españolas para mostrar su apoyo al pueblo Palestino y a los retenidos de la Flotilla, así como para condenar las actividades de Israel en Gaza. Las manifestaciones más multitudinarias han tenido lugar en Barcelona y Madrid.

La manifestación de la capital ha paralizado las zonas de Atocha, Paseo del Prado y Cibeles y se oyeron proclamas como "Netanyahu, asesino", "Eran hospitales, no bases militares" o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel". Se ha tratado de una movilización que ya venía precedida de protestas más pequeñas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y que se habían estado desarrollando desde el pasado miércoles.

Durante la protesta también se han oído mensajes de presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, los convocantes defienden que haya un "embargo integral" a Israel, entendiendo que el embargo de armas que se votará esta semana en el Congreso es insuficiente, y la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado hebreo, algo a lo que el Ejecutivo español no está dispuesto.

Además de asociaciones de la sociedad civil, han envidado representación los distintos partidos políticos de la izquierda. De hecho, de la sede del ministerio de Sanidad, que comparte edificio con el de Derechos Sociales en el Paseo del Prado, se colgó una pancarta gigante en la que se leía "Stop genocidio".

En total, se espera que a lo largo de este fin de semana se hayan realizado más de 70 manifestaciones en apoyo a Palestina en más de 40 ciudades españolas. La mayoría de las concluidas lo han hecho sin disturbios o con incidentes menores, en una imagen muy distinta a la que se vivió en La Vuelta ciclista, aunque en Barcelona sí ha habido cargas policiales tras los destrozos a varios comercios.