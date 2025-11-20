Maniobras conjuntas de marines de Estados Unidos y Marruecos en Alhucemas

La Embajada de Estados Unidos en Marruecos anunció el miércoles la conclusión de un ejercicio conjunto en Alhucemas entre las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Los ejercicios se centraron en el desarrollo de tácticas navales y la mejora de la preparación operativa, así como en el fortalecimiento de la coordinación entre unidades en entornos marítimos complejos, segun fuentes estadounidenses.

Las maniobras comenzaron el 6 de octubre como parte del programa de cooperación militar bilateral entre Rabat y Washington. Su objetivo fue mejorar las capacidades de planificación de operaciones anfibias, perfeccionar las técnicas de defensa y de resistencia al desembarco, y entrenar para el combate en espacios urbanos y confinados, agregan.