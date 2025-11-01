Maniobras navales de Marruecos y Francia en aguas galas

Las armadas de Marruecos y Francia han dado inicio a una nueva edición del ejercicio naval Chebec. La fragata Mohammed VI atracó este viernes en el puerto de Toulon. El buque participará la próxima semana en el ejercicio Chebec 2025, "símbolo de la cooperación y amistad duraderas entre las armadas de ambos países", declaró el Comando Marítimo Francés para el Mediterráneo y el Mar Negro (CECMED). En octubre de 2024, las fuerzas navales marroquíes y francesas llevaron a cabo la 30.ª edición de este ejercicio.

Marruecos acogió las maniobras militares de Chergui el pasado septiembre, reuniendo durante varios días a las fuerzas terrestres de ambos países en la región de Tafilalet. Esta edición se diseñó en torno a un escenario que simulaba una agresión contra la integridad territorial de Marruecos, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés.

Antes de participar en el 31º ejercicio Chebec en Toulon, unidades de la Real Armada Marroquí participaron la semana pasada en maniobras navales conjuntas con la Armada de los Estados Unidos frente a Alhucemas, recierdan medios marroquiés.

