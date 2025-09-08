Denuncian al alcalde de Vox en Rascafría por dejar construir sin licencia en el Parque de Guadarrama

Manos Limpias ha presentado una denuncia ante los juzgados de la localidad madrileña de Torrelaguna contra el alcalde de otro municipio de la región, Rascafría.

El sindicato de funcionarios acusa de un delito de prevaricación administrativa al único regidor de Vox en la Comunidad de Madrid, Óscar Robles, por supuestamente haber permitido la construcción de una vivienda, sin que contase con la obligatoria licencia urbanística, en un terreno del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama.

Según expone la entidad que lidera Miguel Bernad en su acción penal, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ayuntamiento de Rascafría incoó, en su momento, un expediente de infracción de la normativa por esta construcción que se levantó en una parcela que está protegida como suelo no urbanizable.

En este expediente -siempre en base a lo referido por Manos Limpias- se recoge que se llegó a pedir una licencia menor, cuando en realidad se acabó construyendo sobre el terreno un chalé y esta solicitud fue objeto de varias denuncias administrativas, entre ellas de agentes forestales.

Tal y como se relata en la denuncia, los funcionarios alertaron de que las obras se estaban ejecutando sin licencia y, pese a ello, en ningún momento se llegaron a paralizar.

Posteriormente, "se intentó torticeramente legalizar esas obras, a pesar de que existe un informe desfavorable de los técnicos del ayuntamiento", asegura el denunciante, para después poner el foco en que este supuesto movimiento sirvió para levantar un chalé ilegal, "aprovechado que tenía la parcela una pequeña tinada".

Como dato relevante, pone en conocimiento de la Justicia, que de la construcción presuntamente irregular de la referida vivienda unifamiliar se encargó la empresa del anterior concejal de urbanismo, obras y servicios de Rascafría, Oscar Bartolomé, con su constructora Vaosan.

De igual forma, destaca la entidad que el chalé se ha construyó, sin las preceptivas autorizaciones de la administración local, en una de las zonas "más sensibles del parque natural de Guadarrama".

Existiría, además, una relación de amistad entre el propietario de la parcela y del chalé construido ilegalmente y su mujer con el primer edil rascafriense, y ello habría influido en el supuesto intento de legalización de la residencia en el seno del consistorio madrileño.