Marlaska adeuda dietas a la Caballería de la Policía Nacional: "No recibimos ni un duro"

La Unidad de Caballería de la Policía Nacional tiene siglos de historia. Una historia que ilustra miles de acontecimientos velando por la seguridad de los ciudadanos. Ahora, estos agentes no viven su mejor momento ya que la Administración les debe dinero y la cifra sigue subiendo, según informan fuentes sindicales de Jupol a LA RAZÓN.

Esta unidad cuenta con efectivos en las jefaturas y en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Precisamente, son estos últimos componentes los que están viviendo un auténtico infierno reclamando desde hace semanas las cantidades que les corresponden.

"A día de hoy les deben una media de 800 euros a cada uno de ellos por una salida anterior", explican estas fuentes de Jupol. Este viaje corresponde a su trabajo contra incendios y de seguridad en el Camino de Santiago. Una fecha tradicional que hacen durante todos los veranos.

Los efectivos de la Unidad de Caballería están divididos en dos grupos en la actualidad. Unos se encuentran en Salamanca y otros en Andújar. Hay ferias y éstas se vigilan gracias a su labor. En estos puntos llegaron el día 3 y acabarán su cometido el 9 de septiembre.

Han viajado hasta estos lugares sin recibir "ni un solo euro". Se han trasladado por sus propios medios sin tan siquiera el adelanto del 80% que les corresponde. El cabreo dentro de este grupo es mayúsculo porque sigue aumentando la cantidad adeudada.

"La historia continúa. Luego tienen que seguir viajando a mediados de octubre por Oviedo y Murcia sin saber qué va a pasar", reafirman estas fuentes. "Me imagino que igual se irá acumulando deuda, porque si ya directamente aquí no les han dado un euro", prosiguen.

La cita más ilustre que tienen este mes es el patrón de la Policía que se va a celebrar en Vigo del 22 de septiembre al 3 de octubre. Son un total de 15 policías los afectados por la deuda. Un abono que esperan que se haga para esa fecha.

Cabe recordar que la Unidad de Caballería de la Policía Nacional es una unidad especializada con siglos de historia que realiza patrullajes, vigila y actúa en grandes concentraciones de masas y zonas de difícil acceso para vehículos. Las funciones incluyen seguridad ciudadana, protección de personalidades, apoyo en desastres y patrullaje en parques y playas.