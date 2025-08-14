Marlaska no descarta pedir más medios de extinción a Europa si la situación lo requiere

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado esta mañana que el Gobierno de España no descarta pedir más ayuda a Europa para la extinción de los incendios que asolan el país si las circunstancias y la evolución de estos lo requieren.

"En el momento en el que preveamos que necesitamos más medios, los pediremos a Europa", ha aseverado el ministro, que ha confrimado que los dos primeros aviones de extinción procedentes de Francia llegarán a Santiago de Compostela (Galicia) "en el transcurso de esta mañana" para estar a disposición de Protección Civil "para que se utilicen donde sea necesario".

En este sentido, Grande-Marlaska ha asegurado que "la coordinación con las Comunidades Autónomas está siendo correcta", mientras que ha informado de que, actualmente, los incendios que más preocupan son el de Zamora y León, que actualmente es el que más descontrolado está.

Descarta subir el nivel de emergencia

El ministro del Interior ha asegurado que el Gobierno de España descarta, por el momento, aumentar el nivel de preemergencia, que se encuentra en Situación Operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

Mientras, Grande-Marlaska ha garantizado que la prioridad es "salvar vidas, hogares y proteger el Medio Ambiente", aunque ha querido tranquilizar a la población al afirmar que "tenemos los medios necesarios y precisos ante esta situación", pese a que se haya tenido que pedir ayuda a Europa.

No obstante, aunque las competencias en materia de extinción de incendios le corresponde a las Comunidades Autónomas, el ministro del Interior ha recordado a las autonomías que, si no se ven capacitadas para dirigir las labores de extinción, deben solicitárselo al Gobierno central para que asuma esas responsabilidades. "Si una Comunidad Autónoma ve que no está preparada para la gestión, debe pedir al Gobierno que lo haga", ha asegurado Grande-Marlaska.