Marlaska formaliza diez meses después la compra de 800 taser para la Guardia Civil

La Guardia Civil podrá contar por fin en las próximas semanas con parte de las nuevas 800 pistolas taser que ha adquirido el Ministerio del Interior. Una licitación que ha costado en salir adelante más de 10 meses desde su inicio y solo aspiró al concurso una empresa con sede en Madrid que fue a la postre la ganadora del procedimiento.

El primera paso del órgano de contratación, que es la oficina de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, se produjo el 2 de diciembre de 2024. En esa fecha se aprobó el gasto de 4,5 millones de euros para la compra de 800 taser para el Instituto Armado. La fiscalización de este contrato tuvo lugar el 28 de noviembre.

En este momento fue cuando el proceso se ralentizó ya que el 30 de diciembre de ese año se rectificó el anuncio previo de licitación. Se buscaba más tiempo para que las empresas pudieran presentar sus correspondientes ofertas.

La llegada de las taser a la Guardia Civil

Una "pausa" que se prolongó hasta el 20 de julio de 2025 cuando, el órgano de contratación, en una resolución autorizó la celebración y la adjudicación del contrato que recayó en Axon Public Safety Spain S.L. Esta sociedad tiene su sede social en Madrid, en el céntrico Paseo de Recoletos.

El contrato especifica que su labor es el "suministro de unidades mínimas de 800 pistolas de efectos eléctricos incapacitantes y sus complementos, para dotar a personal de diversas Unidades de la Guardia Civil". El plazo de ejecución del contrato será de 38 meses a partir del día siguiente a la fecha de formalización del presente contrato.

A pesar de que la adjudicación se concretó en pleno verano no fue hasta el pasado 15 de octubre cuando se formalizó la adjudicación de las taser. La llegada de esta útil herramienta a la Guardia Civil se irá realizando de forma paulatina. Cabe reseñar que para poder hacer uso de la misma se tiene que contar con una cámara corporal y los agentes tienen que realizar un curso.