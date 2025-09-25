Marlaska prepara el relevo al frente de la UCO

El relevo al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está cerca de concretarse. El coronel Rafael Yuste tiene muy próximo el ascenso al rango de general y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska estudiará durante las próximas semanas quién será el nuevo nombre que ocupe este puesto, según informan fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN.

Yuste lleva meses inmerso en el curso de capacitación para el empleo de general, lo que se hace bajo el ámbito del Ministerio de Defensa. Este proceso es indispensable para el ascenso, según relatan estas mismas fuentes. No todos los inscritos acaban subiendo en el escalafón pero el coronel que lidera la UCO tiene una de las mejores puntuaciones.

Un relevo próximo

Es por ello, que desde verano ya se contempla la posibilidad de su relevo, según informó El Confidencial. Sin embargo, este cambio en la jefatura está cerca de concretarse, según relatan fuentes del Cuerpo a este medio. En un principio se barajó el mes de diciembre como fecha para que Yuste fuera relevado pero se podría acelerar esta variación en las próximas semanas por las vacantes de generales que pueden quedar vacías.

Los ascensos a general en la Guardia Civil son competencia del ministro del Interior, con el visto bueno de Margarita Robles, a propuesta de la Dirección General del Cuerpo. "De momento, no ha llegado al ministerio ninguna propuesta" en relación con el ascenso de Yuste, explican a LA RAZÓN fuentes de Interior.

El trabajo de Marlaska ahora se centrará en buscar los perfiles más adecuados para liderar esta nueva etapa al frente de la UCO. Esta unidad de élite está siendo la encargada de instruir las diligencias que afectan al entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Sin ir más lejos, sus diligencias han sido determinantes en el caso de David Sánchez, el hermano del líder socialista, y también están inmersos en la investigación del "caso Koldo" y de Begoña Gómez. Yuste ha promovido siempre, de forma pública e interna, el apoyo a sus subordinados en todas estas pesquisas.

La "burbuja" de la UCO

Uno de sus grandes objetivos conseguidos es haber convertido la UCO en una "burbuja confidencial" alejada de las filtraciones. Quienes le conocen destacan su profesionalidad y también su templanza a la hora de abordar los diferentes problemas del día a día en la unidad.

No ha sido una etapa fácil al frente de la UCO. Yuste Arenillas asumió la jefatura en junio de 2023, tras la vacante que dejó el anterior responsable, Alfonso Alberto López Malo, quien fue ascendido a general de brigada y pasó a dirigir la Jefatura de Policía Judicial. El nombramiento de Yuste fue firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, atendiendo a la propuesta del director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos.

La trayectoria de Yuste Arenillas es amplia y reconocida dentro de la Guardia Civil. Antes de ponerse al frente de la UCO, estuvo destinado en el Estado Mayor y fue jefe del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), una unidad clave para operaciones complejas. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la Jefatura de Información y ha desempeñado funciones relevantes en la gestión y planificación del cuerpo, lo que le ha granjeado prestigio entre sus compañeros.