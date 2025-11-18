Marruecos encarga a Airbus diez helicópteros H225M

Marruecos ha firmado un contrato con Airbus Helicopters para la adquisición de 10 helicópteros H225M, según indica un informe publicado en el sitio web de Airbus. Destinados a la Real Fuerza Aérea Marroquí, estarán equipados para misiones de combate, búsqueda y rescate, y reemplazarán a la actual flota de helicópteros Puma, que llevan en servicio más de 40 años.

Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters, ha manifestado que “nos sentimos honrados de que Marruecos haya elegido reemplazar su flota actual de helicópteros Puma con el H225M. Este es un paso más en nuestra asociación de décadas con el Reino de Marruecos.

"El modelo H225M es un referente para realizar misiones complejas en entornos difíciles. Los helicópteros destinados a la Real Fuerza Aérea Marroquí estarán equipados con un sistema de doble cabrestante, un reflector y un sistema electroóptico Safran Euroflir 410. Además, tendrán capacidad para transportar ametralladoras y un sistema de guerra electrónica para autodefensa.

El contrato con Airbus Helicopters también incluye un paquete de soporte y servicios, incluidos servicios conectados. La empresa ya había anunciado la creación de un centro de atención al cliente en Marruecos para dar soporte a la flota de 60 helicópteros de la Real Fuerza Aérea, la Armada y la Gendarmería Real. E