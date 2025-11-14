Marruecos acaba con la vida de diez polisarios mediante el lanzamiento de una bomba desde un dron

Drones de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes frustraron ayer un ataque del Polisario contra objetivos en Es-Smara. "Elementos de las milicias armadas, en dos vehículos, se preparaban para lanzar cohetes Grad contra la ciudad de Es-Smara. La intervención de los drones de las FAR permitió contrarrestar este plan", informa Yabiladi.

Miembros del Polisario ingresaron a una zona al este del Muro de Arena, provenientes de territorio mauritano. Según un informe preliminar, al menos diez milicianos del Polisario murieron.

El movimiento liderado por Brahim Ghali aún no ha publicado información sobre sus bajas. Sin embargo, sus partidarios han lanzado una campaña de desinformación en redes sociales, afirmando haber "capturado a 72 soldados marroquíes".

El ataque se iba a producir en el quinto aniversario de la declaración unilateral de la guerra contra Marruecos y tras la aprobación por la ONU de una resolución favorable al Plan de Autonomía propiciado por Rabat.