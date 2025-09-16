En Marruecos anuncian la reactivación de la aduana comercial de Melilla

Medios marroquíes anuncian la reactivación de la aduana comercial del paso fronterizo de Melilla, tras la conclusión de la Operación Paso del Estrecho. "Esta medida se enmarca en los esfuerzos para reorganizar el comercio entre Marruecos y España, permitiendo el tránsito de mercancías hacia y desde Melilla, de conformidad con los controles aduaneros y legales aplicables, y en el marco de operaciones organizadas dirigidas a empresas especializadas", aseguran.

El objetivo es reabrir las oficinas aduaneras tanto en Ceuta como en Melilla, con la eliminación de los patrones tradicionales de contrabando y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

Si bien el volumen comercial será limitado en esta etapa, la reanudación de la actividad de la oficina, incluso parcialmente, "se considera un indicio de un movimiento hacia la regulación del tránsito de bienes no producidos localmente, como electrodomésticos y aparatos electrónicos, a cambio de facilitar la entrada de productos marroquíes".

Esta medida --concluyen-- está sujeta a la finalización de las consultas técnicas entre Rabat y Madrid, mientras que la reapertura de la oficina aduanera en Melilla se considera una señal de "una voluntad política compartida para reorganizar las relaciones comerciales transfronterizas dentro de un marco que respete la soberanía nacional y tenga en cuenta los intereses económicos de ambas partes", concluyen.