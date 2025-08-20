Marruecos envía dos Canadair para colaborar en la extinción de los incendios

Marruecos se suma a la ayuda europea para colaborar en la extinción de los incendios que asolan algunas zonas de España la vecina España y va a enviar dos aviones Canadair para colaborar en la extinción de los fuegos. Los dos aviones llegarán desde Portugal, que, por su parte, solicitó, pasado lunes, ayuda de las autoridades de Rabat para sofocar los fuegos que desataron en el país.

la noticia se ha conocido gracias a una nota de la Embajad de Alemania en España: “bomberos alemanes se dirigen a España para ayudar a combatir los devastadores incendios forestales. Se espera la llegada de 67 bomberos con 21 vehículos para apoyar a las autoridades españolas durante las próximas dos semanas. Trabajarán junto a los aviones marroquíes Canadair, desplegados en Portugal, en la Península Ibérica".