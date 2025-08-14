Acceso

Marruecos refuerza la frontera con Ceuta ante el anuncio de entradas masivas

El anuncio se ha hecho en redes sociales y las autoridades han advertido que habrá detenciones

Autoridades marroquíes refuerzans la vigilancia en la carretera entre Fnidq (Castillejos), en imagen de archivo
Autoridades marroquíes refuerzans la vigilancia en la carretera entre Fnidq (Castillejos), en imagen de archivoMohamed SialiAgencia EFE
Marruecos refuerza desde esta mañana sus fronteras con España, en especial la de Ceuta, ante los anuncios realizados en redes sociales que lleman a una entrada masiva en la ciudad autónoma, en especial mañana.

Las medidas de seguridad se extendieron a las inmediaciones del paso fronterizo de Castillejos y a las playas cercanas a Fnideq y Belyounech, donde las autoridades han desplegado importantes refuerzos, que incluyen agentes de la Seguridad Nacional, la Gendarmería Real, las Fuerzas Auxiliares y unidades de las Fuerzas Armadas Reales, en previsión de cualquier intento de incursión masiva, especialmente porque los llamados en Facebook se dirigían a jóvenes y menores.

Como medida preventiva, el Departamento de Seguridad de Tetuán lanzó extensas operaciones de rastreo, junto c medidas para localizar y detener a cualquier persona involucrada en la difusión de estos llamamientos y la incitación a la inmigración ilegal. "Cualquier persona cuya participación sea demostrada será puesta a disposición del fiscal para que se tomen medidas legales, incluyendo penas de prisión, especialmente para los principales instigadores", advierten.

La pasada noche, más de 200 inmigrantes han intentado cruzar a nado hasta Ceuta, aunque buena parte fue interceptada por la Marina además de por agentes marroquíes en sus propias playas. Uno de los jóvenes, ha muerto y su cuerpo ha sido recuperado por la Guardia Civil. Son ya 19 los fallecidos en lo que va de año, informa "El Faro de Ceuta".

