Marruecos sigue de cerca las maniobras que las Fuerzas Armadas españolas han lanzado en el Estrecho y Canarias. "El ejército español lanzó una operación militar a gran escala denominada "Synergia 25", cuyo objetivo es reforzar la presencia militar española en zonas cercanas a Marruecos, centrándose en el Estrecho de Gibraltar, el mar Mediterráneo, las costas de las Islas Canarias, las ciudades ocupadas (sic) de Ceuta y Melilla, y las islas pequeñas circundantes", publican medios del país vecino.

La operación incluye una coordinación integrada entre las fuerzas de tierra, mar y aire. La Comandancia General de la ciudad ocupada de Melilla desplegó unidades de la Legión Española (Legislatura) en las Islas Chifarinas, con patrullas de reconocimiento de ingeniería en los alrededores de Melilla, detallan.

La Armada continúa vigilando las Islas Alhucemas y otros puntos estratégicos de la costa mediterránea, mientras que unidades de artillería costera se han estacionado en el Golfo de Gibraltar para reforzar la vigilancia de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Varios buques de guerra participaron en la operación, en particular el buque de guerra "Furor" y la fragata "Reina Sofía", junto con aviones de reconocimiento del Ejército del Aire español, con el fin de reforzar la disuasión y la vigilancia de cualquier amenaza potencial.

Por su parte, el Ministerio de Defensa español explicó que esta operación forma parte de una serie más amplia de ejercicios que incluyen las Islas Canarias y Baleares, y está previsto que continúe hasta finales de la semana, dentro del compromiso de reforzar la preparación y la respuesta rápida ante cualquier emergencia.