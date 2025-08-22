Marruecos ultima el contrato para comprar un avión de transporte brasileño que sustituya al C-130

Marruecos ultimar un acuerdo con el fabricante aeronáutico brasileño Embraer para la adquisición de cuatro a cinco aviones de transporte militar KC-390 Millennium, por un importe estimado de más de 600 millones de dólares. La adquisición forma parte del programa de modernización de la Royal Air Force (RAF), cuyo objetivo es reemplazar progresivamente los 14 C-130H Hercules así como los aviones cisterna KC-130H actualmente en servicio, informa el medio especializado Military Africa .

Ya tienen este avión Portugal, Hungría, los Países Bajos, Austria, la República Checa, Suecia y Eslovaquia. El KC-390 Millennium se distingue por su diseño versátil, alta velocidad y bajos costos operativos. Puede transportar hasta 26 toneladas de carga, alcanzar una velocidad máxima de 987,8 km/h y tiene una autonomía estándar de 2.590 km. La aeronave está diseñada para realizar una amplia gama de misiones: lanzamiento de tropas o equipo desde el aire, reabastecimiento de combustible en vuelo e incluso extinción de incendios gracias a sus módulos especializados.

El 30 de octubre de 2024, durante el Salón Aeronáutico de Marrakech, se firmó un memorando de entendimiento entre Embraer y el gobierno marroquí. Este acuerdo prevé el desarrollo de proyectos conjuntos en la industria aeronáutica marroquí, que abarca los sectores de la aviación comercial, la defensa y la movilidad aérea urbana.

Eestos proyectos podrían generar un impacto económico estimado de 300 millones de dólares y 300 empleos creados para 2030. Para 2035, los beneficios podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares y 1.000 empleos en el sector.