Más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas de agua: los aviones apagafuegos del Ejército luchan sin descanso contra los incendios

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio intensifica su labor en la lucha contra los incendios que asolan España. En lo que va de semana, sus vehículos han realizado más de 375 horas de vuelo y 1077 descargas y trabajan sin descanso en apoyo a la población y a los servicios de extinción en todo el territorio nacional.

El Ejército del Aire y del Espacio despliega cada día todos los medios que están a su alcance para combatir los incendios proteger vidas, bienes y entornos naturales. Desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y las diferentes bases en el territorio nacional en las que se encuentran desplegados desde el 1 de junio, las aeronaves Canadair CL-215T y CL-415 operan en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como con las comunidades autónomas afectadas.

En lo que va semana, diez aeronaves y tripulaciones diarias, han intervenido en los incendios de Montederramo (Ourense), Vilardevós (Ourense), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Paradina (León), Benuza (León), Chandrexa (Ourense), Tarifa (Cádiz), Cartelle (Ourense), Hermisende (Zamora), Gallegos del Río (Zamora), Boca de Huernago (León), Castrocalbón (León), A Mezquita (Ourense), Jarilla (Cáceres), Oimbra (Ourense), Riós (Ourense), Aroche (Huelva), Santiso Maceda (Ourense), San Cibrao das Viñas (Ourense) y Parada en Lledo, entre otros, realizando más de 375 horas de vuelo y llevando a cabo más 1077 descargas.

Extremadura pedirá medios del Ejército ante la "extrema gravedad" de los incendios Eduardo Palomo Agencia EFE

Con un alto grado de especialización y un exigente entrenamiento, las tripulaciones realizan continuas descargas de agua afrontando condiciones de vuelo extremas y terrenos de difícil acceso. Cada misión es un esfuerzo conjunto donde la precisión, la seguridad y la rapidez son decisivas para contener el avance del fuego.

Las descargas de los anfibios del Ejército

Con base en Torrejón de Ardoz y destacamentos estivales en Zaragoza, Pollensa, Albacete, Málaga, Badajoz, Salamanca y Santiago, que les permiten operar en todo el país, el 43 Grupo es responsable de las operaciones aéreas de lucha contra incendios en el ámbito nacional y, en numerosas ocasiones, internacional. Equipado con aviones anfibios de gran capacidad, capaces de recargar 6000 litros de agua en 12 segundos, su personal combina la experiencia operativa con una permanente vocación de servicio.

Asimismo, desde el Ejército del Aire y del Espacio se destaca que sus miembros siempre están al servicio de España y para proteger a la ciudadanía a la que sirve, en cualquier época y circunstancia, con la firmeza y la entrega que exige la misión.