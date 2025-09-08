Más madera: Albares llama a consultas a la embajadora española en Israel

Fuentes oficiales de Exteriores acaban de confirmar un nuevo peldaño en la escalada de tensión diplomática con Israel: "El ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del gobierno de nuestro país".

La jefa de la misión diplomática en suelo israelí, Ana Salomón Pérez, ha sido concovocada varias veces por Gobierno de Neyanyahu en los tensos últimos meses. Las reiteradas críticas de Pedro Sánchez a la campaña en Gaza que siguió a la brutal ola de atentados de Hamas fue caldeando el ambiente hasta la ruptura definitiva en mayo de 2024, cuando el Gobierno reconoció al Estado palestino. Inmediatamente después de aquel gesto, el primer ministro israelí llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Rodica Radian Gordon.

En esta clima que se antoja, de momento, irrecuperable, es muy posible que la propia Salomón no regrese de vuelta. Según diversas fuentes diplomáticas, la embajadora habría querido volver hace un tiempo pero el Ministerio de Exteriores no lo veía factible ante la alta probabilidad de que el Gobierno hebreo no concediera el plácet a nadie más para relevarla y una plaza tan importante quedara desierta.

Tal y como adelantó LA RAZÓN a mediados de junio pasado, el "número tres" de la embajadora, Nicolás Díaz-Pache Lallier, dejó su puesto como consejero de asuntos culturales y políticos para incorporarse al Ministerio de Exteriores en Madrid con el objetivo de ponerse al frente de la Subdirección General de Oriente Medio.