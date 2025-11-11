Mauritania se niega a abrir una embajada del Polisario

Mauritania ha rechazado la solicitud del Frente Polisario para establecer una embajada o consulado en su territorio. Nuakchot ha ignorado sistemáticamente las solicitudes del Frente, que busca el estatus diplomático con base en los Acuerdos de Argel, firmados en agosto de 1979 entre ambas partes, recuerda Yabiladi. La reciente resolución de la ONU que poya el plan de Marruecos para el Sáhara obliga a los saharahis a buscar apoyos diplomáticos.

Tras el golpe de Estado del 10 de julio de 1979 que derrocó al primer presidente civil Moktar Ould Daddah, los militares en el poder firmaron un acuerdo de paz con el Polisario, al reafirmar así de los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 y comprometerse a establecer relaciones diplomáticas con la "República Árabe Saharaui Democrática (RASD)".

Aunque este reconocimiento se formalizó en 1984, nunca derivó en un intercambio de embajadores entre ambas entidades. Sin embargo, según medios oficiales de Nuakchot, los sucesivos presidentes mauritanos siguen recibiendo ocasionalmente a emisarios del Polisario.