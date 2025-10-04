La mención a la supervisión de Cerdán en un pago en efectivo de Ferraz que no cuadra a la UCO

Las conversaciones de WhatsApp analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) en su informe sobre los ingresos de José Luis Ábalos no solo han permitido aflorar entregas en efectivo de Ferraz tanto al exministro como a Koldo García que, según la Guardia Civil, no se corresponden con los pagos declarados por el PSOE, sino que también ponen en entredicho la versión de Santos Cerdán de que él no tenía "ninguna responsabilidad" con las facturas ni los gastos de la formación socialista.

Así se pone de relieve en las conversaciones analizadas en relación a las gestiones para pagar 2.000 euros en efectivo al chófer de Ábalos, Eduardo Cantos, en junio de 2019 entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Úriz.

El 26 de junio, ambos conversan sobre los detalles de la entrega, pero el desembolso -llama la atención la UCO- queda supeditado "a una conversación entre Ábalos", entonces secretario de Organización del PSOE" "o Santos", en esas fechas secretario de Coordinación Territorial socialista, con el entonces gerente del partido, Mariano Moreno.

"No me atrevía a preguntar"

Así, el exasesor de Ábalos le pregunta a su esposa por esa cuantía y ella le explica, en referencia a la conversación mantenida con "Celia" (Rodríguez Alonso), empleada del PSOE en la secretaría de Organización: "No me dijo nada y no me atrevía a preguntar". "Le llamo y le digo?", le pregunta a Koldo, que asiente.

"Siguiendo la instrucción de su marido", cinco minutos después, Patricia le traslada: "Me dice Celia que eso ella no va a preguntar que tiene que hablar o Ábalos o Santos con Gerencia".

Para la UCO, la mención a Santos Cerdán, en prisión provisional por el "caso Koldo" desde el pasado 30 de junio, resulta "significativa a la luz de su declaración judicial" el 16 de marzo de 2023 en otro procedimiento judicial. Una declaración que los agentes localizaron en un dispositivo vinculado a Koldo García.

En esa comparecencia en su calidad de dirigente del PSOE, destaca el informe policial, Santos Cerdán "negaba cualquier responsabilidad en la gestión de facturas o gastos del PSOE", afirmando que Ábalos "ocupaba un cargo jerárquico superior". De hecho, cuando se le pregunta si tenía competencias en materia de justificación de gastos, respondió tajante: "No, no tengo ninguna".

"Yo no tenía ninguna responsabilidad"

Igualmente, se le volvió a inquirir, por la parte querellante, sobre si "tenía alguna intervención o era preguntado por el señor Mariano Moreno sobre las facturaciones y sobre los gastos que se podían estar presentando por los distintos miembros del PSOE". Y Santos se volvió a desmarcar de esas atribuciones internas: "Yo no tenía ninguna responsabilidad, ni con las facturas, ni con los gastos, y, evidentemente el señor Ábalos en el seno de la Secretaría de Organización era superior a mi cargo y yo no tenía ninguna responsabilidad".

Pese a estas palabras, la UCO alude a la conversación de WhatsApp entre Koldo y Patricia Úriz ese 26 de junio de 2019, en la que se hace "referencia expresa a la necesidad de que Ábalos o Santos mediaran para el pago de una cantidad en efectivo a Eduardo Cantos con cargo a la caja del PSOE".