Militares marroquíes se forman en Israel en el manejo del dron SpyX

Oficiales de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) participan actualmente en un curso de formación en la sede de BlueBird en Israel, en el marco de un acuerdo de transferencia de tecnología, según informan fuentes castrenses. El curso tiene como objetivo dotar al personal militar marroquí de las habilidades necesarias para dominar las técnicas de fabricación del dron kamikaze SpyX, un dispositivo que BlueBird ya ha probado dos veces en Marruecos.

La fábrica estará dirigida por ejecutivos marroquíes, bajo la supervisión de ingenieros israelíes. El director ejecutivo de BlueBird Aero Systems anunció en diciembre de 2024, durante una entrevista con la prensa israelí, la construcción de esta planta de producción de drones en Marruecos.

En noviembre de 2021, Marruecos e Israel firmaron en Rabat un acuerdo de cooperación militar y de seguridad, allanando el camino para este tipo de asociación estratégica.

