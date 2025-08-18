Militares piden que les reserven plazas de bomberos por su labor en los incendios

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha pedido este lunes que en los diferentes cuerpos de bomberos se reserven plaza para los militares, dada su labor y experiencia en la lucha contra los incendios.

En un comunicado, la asociación ha considerado necesario que se modifique la Ley de Tropa y Marinería para que los militares temporales puedan tener una "transición profesional justa" y beneficiarse de una reserva de plazas en las oposiciones de bomberos a nivel autonómico y local.

"El objetivo es que se reconozca oficialmente la valiosa labor y experiencia del personal militar en la lucha contra incendios y otros desastres naturales", afirma la ATME, que añade que estos profesionales "han demostrado una perfecta sintonía con los cuerpos de bomberos, agentes forestales y Protección Civil".

En los últimos días, militares del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están ayudando en la lucha contra los incendios que azotan gran parte de España, que ya suman cuatro víctimas mortales -un hombre en Tres Cantos (Madrid) y dos voluntarios y un bombero en León- y varios heridos, entre los que se encuentran cuatro miembros de la UME.

Asimismo, la ATME afirma que la alta cualificación del personal militar, especialmente el de la UME y de otras unidades específicas de los Ejércitos y la Armada no está reconocida en el marco legal actual.

A su juicio, Defensa deber firmar acuerdos con las administraciones para reservar plazas en las convocatorias de cuerpos de bomberos, agentes forestales y medioambientales para militares con más de cinco años de servicio o reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo su asignación en el momento de convocatoria.

La ATME subraya que la reserva de plazas no solo sería un "justo reconocimiento a la labor y formación de los militares", sino también un beneficio para la sociedad: "Permitiría que personal con una experiencia de gran valor en situaciones de emergencia continúe sirviendo a la comunidad, fortaleciendo así los servicios de protección civil del país", apostilla la Asociación en el comunicado.