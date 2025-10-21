Montero y Lastra gestionaron el enchufe del gestor de los sobre del PSOE

Los sobres con dinero del "caso Koldo" han puesto el foco en el exgestor del PSOE Mariano Moreno Pavón. El 'custodio de los secretos' de Ferraz acabó en la presidencia de ENUSA gracias a las gestiones de Adriana Lastra con María Jesús Montero, según explican fuentes socialistas a LA RAZÓN. "Hacía la vista gorda con los tickets de gastos", denuncian de la misma forma estas fuentes.

Moreno Pavón siempre ha sido uno de los hombres de confianza de Adriana Lastra dentro del PSOE. Otro de sus "chicos" era Javier Aunión, que ejerció como director de gabinete de la actual delegada del Gobierno en Asturias. Este trío fue protagonista de la polémica de agosto de 2021 cuando fueron fotografiados en un barco sin cumplir las prohibiciones de la pandemia.

"Es materialmente imposible que Adriana Lastra no conociera los que estaba sucediendo en el partido con los sobres de efectivos y los tickets de comida", afirman fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN. El reparto en efectivo de estos gastos era de sobra conocido. Eso sí, solo accedían a ellos los altos cargos porque el resto de militantes lo recibían por transferencia.

De la misma forma, estas fuentes consideran que Moreno Pavón hacía la "vista gorda" en los tickets de comida ya que había ocasiones en los que los abonaba sin pedir el comprobante de los mismos. "Así se podían pasar varias nota del mismo día", remarcan.

El "custodio de los sobres" de Ferraz era una figura muy discutida dentro del partido. La caída de José Luis Ábalos y la llegada en julio de 2021 de Santos Cerdán fue el adelanto de su retirada de la primera línea del PSOE. El exdirigente socialista detectó un incremento de los gastos y le señaló directamente.

Lastra acudió a Montero para su "enchufe"

Los encontronazos entre ambos eran constantes y la decisión estaba más que tomada. Sin embargo, al recate de Moreno Pavón acudió su amiga Adriana Lastra. La por entonces vicesecretaria general del PSOE tuvo que interceder con María Jesús Montero para que fuera nombrado presidente de la empresa pública de ENUSA. El PP ha denunciado recientemente que cobra al año 250.000 euros.

Además, Moreno Pavón sucedió en el cargo a José Vicente Berlanga, un hombre afín a José Luis Ábalos. El aún diputado del Grupo Mixto no tiene, y tampoco tenía en el pasado, una gran simpatía por Adriana Lastra por lo que fue un doble movimiento de la exdirigente socialista.

El presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón, comparece en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado Jesús Hellín Europa Press

Lastra aguantó como uno de los pesos pesados del PSOE hasta pocos meses después. En julio de 2022 fue relevada cuando se detectó que estaba realizando movimientos para quitar a Pedro Sánchez, según estas mismas fuentes.

Su "castigo" se prolongó hasta el 17 de julio de 2024 cuando Lastra fue recuperada para ocupar la Delegación del Gobierno en Asturias. A pesar de ello, no ha regresado a la primera plana de los socialistas en Ferraz.

El nombre de Mariano Moreno ha sido mencionado de forma recurrente en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el "caso Koldo". El gestor del PSOE fue una de las personas que se encargó de gestionar el contrato del navarro en su desembarco en Madrid como chófer de José Luis Ábalos.

Estas negociaciones se remontan al 5 de octubre de 2017. Los mensajes de WhatsApp intervenidos por los investigadores detallan estos movimientos. "Se reunía hoy Ábalos con el gerente. Estoy a la espera", señaló Santos a Koldo. La Guardia Civil remarca que en esa época Mariano Moreno ocupaba este puesto en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

El gerente degradado del PSOE

La trayectoria de este hombre entre los socialista supera los 17 años de longevidad. Según su propio currículum ocupó diferentes puestos como jefe de desarrollo e innovación donde fue uno de los precursores de la modernización de la organización con un plan de subvenciones para la mejora de la gestión y administración de las propias agrupaciones.

El presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón, comparece en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado Jesús Hellín Europa Press

También dirigió el departamento de proyectos donde ensalza la creación del Portal del Afiliado, entre otros beneficios. Mariano Moreno también fue líder del servicio de atención al cliente donde estuvo de 2014 a 2017. En esta etapa se encargó de poner en marcha campañas de nuevas afiliaciones y fidelización de militantes y simpatizantes.

Después, de junio de 2017 a 2021 fue el director-gerente del PSOE donde era el responsable de 70 millones de presupuesto, según el mismo reconoce. Destacó, en su currículum, haber reducido de forma «drástica» la deuda del partido y la mejora de los ingresos. Ante de llegar a ENUSA estuvo tres meses de octubre a diciembre de 2021 en atención al cliente cuando fue cesado por Cerdán.