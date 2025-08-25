Morant confía en el diálogo para poder presentar y aprobar unos Presupuestos para 2026

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el Gobierno confía "en el diálogo", el mismo que ha servido para aprobar "más de 40 leyes" en esta legislatura, para poder presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Así lo ha afirmado la también secretaria general del PSPV-PSOE en declaraciones a los periodistas en València, al ser preguntada sobre si confía en poder presentar los presupuestos y en tener el apoyo de los socios parlamentarios.

"Nosotros confiamos en trabajar unos Presupuestos, es nuestra obligación", ha dicho, y también confían en el diálogo, pues es el que les ha servido para que en esta legislatura se hayan aprobado "más de 40 leyes" y que "el 80 y pico por ciento de las iniciativas" que han llevado al Congreso de los Diputados haya salido adelante.

En este sentido, ha asegurado que con ese mismo diálogo van a trabajar los Presupuestos del próximo año "con aquellos que quieren trabajar por el bien de España" y a partir de ahí, ha añadido, "los presentaremos".

Sobre si confían en tener el apoyo de los socios parlamentarios, ha pedido ir "paso a paso", aunque ha indicado que si han sido capaces de hacer "cosas importantes para este país", como las nuevas medidas para la conciliación familiar o la reforma de la Ley de migraciones, también confían en esto.

"Desde luego apelamos también a la responsabilidad del resto de grupos políticos", ha planteado la ministra.

Preguntada por unas declaraciones del síndic (portavoz) de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, en las que dice que el Gobierno podrá presentar Presupuestos, pero no los habrá porque no le van a dar los números, Morant ha afirmado que imagina que "estará hablando de los votos de Compromís".

En todo caso, ha instado a Compromís, tanto a los que están dentro del grupo de gobierno Sumar, como a los que no lo están, "a ser responsables", porque lo que no se puede hacer, a su juicio, "es, por ejemplo, pedir recursos para la dana y luego no aprobar los presupuestos".

"De nuevo, y sobre todo como valenciana, apelo a la responsabilidad de las fuerzas mayoritarias en el Congreso de los Diputados a seguir aprobando medidas -ha añadido-, y medidas que necesitan recursos a través de los presupuestos".