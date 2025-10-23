Muere Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F

El ex teniente coronel de la Guardia Civil, y uno de los autores intelectuales del fallido intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha muerto a los 93 años de edad en Valencia, donde ha estado acompañado por toda su familia.

Según ha podido conocer LA RAZÓN, sus últimos momentos los ha pasado rodeado de su familia, consciente, tranquilo y sin dolor. La última vez que se pudo ver a Tejero públicamente fue el 24 de octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, lugar en el que fue fotografiado por última vez. Si bien, un equipo de 'La Sexta' pudo fotografiarlo en 2021, por el aniversario del 23-F, asomado a la ventana de su apartamento en Torre del Mar, donde residía.

Antonio Tejero Molina nació en el año 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga). De familia de militares y Guardia Civiles, ingresó en la Guardia Civil a los diecinueve años y estudió en la Academia General de Zaragoza. En 1955 fue promocionado a teniente y destinado a Manresa donde permaneciendo allí durante tres años. Solicitó su incorporación a la Policía Territorial del África Occidental Española pero le fue denegada porque en Cataluña no se podía prescindir de efectivos.

Con motivo de su ascenso a capitán 1958 fue destinado a Pontevedra para el mando de una de las compañías del Miño. Después fue destinado a Vélez-Málaga y Canarias. En 1963 ascendió a comandante y fue destinado a Las Palmas La etapa siguiente fue Badajoz.

Destinado a Madrid a la Agrupación de Destinos de la Dirección General de la Guardia Civil, en noviembre de 1978, diseñó la Operación Galaxia, que le costó siete meses de prisión y a partir de entonces comenzó a planear el Golpe de Estado del 23 F.

La mañana del 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Tejero, desde la Dirección de Tráfico de la Guardia Civil, con el apoyo de sus compañeros, se preparó para asaltar el Congreso de los Diputados, contando con la ayuda decisiva del Capitán Vicente Gómez Iglesias. Un civil, Juan García Carrés, se encargó de comprar autobuses que puso a nombre de la mujer de Tejero y con ellos trasladó a los Guardias Civiles al Congreso de los Diputados.

La tarde de aquel 23 de febrero, al mando de unos 200 guardias civiles asaltó el Congreso de los Diputados cuando estaban celebrando la sesión de investidura como Presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Mantuvo secuestrados a todos los Diputados hasta las diez de la mañana del día 24 de febrero, y se entregó cuando vio fracasado el golpe de Estado.

Durante el tiempo que estuvo en el Parlamento le mantenían informado de que varias Capitanías Generales estaban dispuestas a apoyar su acción, y que apoyarían el nombramiento de Jaime Milans del Bosch como Presidente de un Gobierno de Salvación nacional, quien como Capitán General de Valencia llegó a sacar los tanques a la calle y mantuvo la ciudad en estado de alerta.

Cuando el Rey Juan Carlos I puso fin al golpe de Estado, Antonio Tejero fue procesado y condenado a treinta años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia, con pena accesoria de pérdida de empleo.