Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, a los 66 años

El expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha muerto este sábado a los 66 años de edad. En diciembre de 2023, poco después de dejar el cargo tras las elecciones autonómicas del 28-M, anunció que sufría un cáncer de estómago. Su fallecimiento ha sido comunicado por la actual presidenta extremeña, María Guardiola.

Vara era una de las figuras más destacadas del PSOE actual tras presidir la Junta extremeña durante 12 años. Actualmente era vicepresidente segundo del Senado y ha fallecido a punto de cumplir 67 años, los habría celebrado el 6 de octubre.

