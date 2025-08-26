Muere el Teniente Coronel José María Sánchez Silva, el primer militar que expresó públicamente su homosexualidad

José María Sánchez Silva, Teniente Coronel del Ejército Español, ha muerto este lunes. Formó parte del Cuerpo Jurídico Militar de España, y alcanzó cierta notoriedad mediática cuando, en el año 2000, se convirtió en el primer militar español en hacer pública su homosexualidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó unas palabras al fallecido a través de su cuenta en X: "Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", informa Sánchez en su mensaje. Además, enviaba "un abrazo a sus seres queridos" y describía al militar como una persona "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".

((Esta noticia se encuentra en ampliación))