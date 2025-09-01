Mueren seis miembros del Frente Polisario al repeler Marruecos dos intentos de ataque

Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos han frustrado dos intentos de atentado preparados por el Frente Polisario. «Nueve miembros del movimiento, a bordo de tres vehículos todoterreno, intentaron atacar posiciones del ejército marroquí situadas al oeste del Muro de Arena», reveló una fuente de seguridad a medios marroquíes.

Aprovechando la porosidad de las fronteras con Mauritania, intentaron llevar a cabo el ataque. Sin embargo, la intervención de un dron de las FAR durante el primer intento permitió frustrar la intentona, que resultó con la muerte de tres asaltantes.

Además, la artillería de las FAR logró destruir otro vehículo en la región de Aousserd. El bombardeo causó la muerte de otros tres miembros del Polisario. Un Toyota blanco, que acompañaba al grupo armado, intentó evacuar los cuerpos, pero un misil de advertencia lanzado por un dron de las FAR obligó al conductor a regresar hacia la frontera con Mauritania, según informó una fuente de seguridad.