Navarra salda hoy una deuda con Doña Leonor tras años de desplantes

Doña Leonor estrena hoy en Navarra el Principado de Viana, el único de los tres que ostenta que permanecía inexplorado. Pese a que está a punto de cumplir 20 años, la Heredera aún no había visitado una comunidad que, en los últimos años, ha ido sumando desplantes a la Casa del Rey. Por fin, la presidenta navarra, la socialista María Chivite, ha facilitado una visita que lleva planeándose desde otoño pasado, cuando la Princesa estaba embarcada en el buque escuela «Juan Sebastián de Elcano».

Los Reyes van a acompañar a su primogénita en el cumplimiento de una asignatura pendiente que, según fuentes conocedoras de la intrahistoria, se fue postergando desde 2023 por los sucesivos «cambios políticos».

"A todas partes"

Una vez que la Princesa está inmersa en su rutina en la Academia del Aire de San Javier, en la que ingresó el uno de septiembre, se ha antojado «un buen momento» para una visita que se debe ver «desde la normalidad institucional de una país libre en el que Doña Leonor debe poder ir a todas partes».

Hay que recordar que la Heredera es también Princesa de Asturias y de Girona, lugares que han contado con su presencia en más de una ocasión. En ambas localidades ha presidido la entrega de los galardones que llevan su nombre, una circunstancia radicalmente distinta si hablamos de Viana.

El 4 de noviembre de 2019 presidió su primer acto oficial en Cataluña, cuando ese territorio era aún más hostil que el navarro. Fue en la entrega de los Premios Princesa de Girona, donde pronunció en Barcelona su primer discurso en catalán. Luego volvería cada año con el parón obligado de la pandemia en 2020. La última vez fue, el pasado mes de julio, cuando entregó los galardones en el Palacio del Liceu en la capital catalana antes de realizar una visita a Sant Martí Vell, en Girona.

Siete veces en Asturias

En el Principado de Asturias ha estado en siete ocasiones con agenda oficial, desde 2018 hasta 2024. En la próxima ceremonia de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, que se celebra dentro de un mes, Doña Leonor volverá a cumplir con la tradición.

La localidad de Leyre, que va a conocer esta tarde, albergó el Premio Príncipe de Viana de la Cultura hasta el año 2015, cuando el entonces Gobierno foral de Uxue Barkos decidió el cambio de escenario.

También fue el último año en el que los Reyes fueron invitados a la ceremonia de unos premios que, a diferencia de los de Asturias y Girona, no dependen de una fundación sino directamente del gobierno de la comunidad.

Excluidos

También, a diferencia de los otros dos premios, el de Viana es el único que no ha cambiado su nombre para ajustarlo al género de la Princesa. El Ejecutivo de Chivite, pese a que ahora se abre a la presencia real en Navarra, mantuvo esa exclusión de los Reyes en la ceremonia desde su llegada al poder en 2019.

Esta minigira se enmarca en la intención de Zarzuela de que Doña Leonor vaya asumiendo mayor protagonismo institucional, desde su jura de la Constitución en el Congreso hasta su formación militar en las academias de las Fuerzas Armadas. Navarra supone ahora una nueva etapa: el estreno público de un título creado en 1423 por Carlos III el Noble, que vinculó para siempre al heredero de la Corona con el territorio navarro.

La primera jornada arrancará en Pamplona (cuyo alcalde, Joseba Asirón, pertenece a EH Bidu) donde serán recibidos en el Palacio de Navarra por la presidenta Chivite y las autoridades forales. Después, la comitiva se trasladará a Viana, la localidad que da nombre al Principado. Está previsto un acto especial con motivo del sexto centenario de la creación del título, una efeméride que se cumplió hace dos años y a la que la Casa del Rey tampoco estuvo invitada.

Por primera vez, Leonor pisará el municipio que la vincula directamente con Navarra desde su nacimiento. Por la tarde, la Familia Real llegará hasta el Monasterio de San Salvador de Leyre, panteón de los antiguos reyes de Navarra. La jornada del sábado continuará el itinerario por Olite, donde visitarán el Palacio Real, y Tudela, capital de la Ribera y última parada de un recorrido que se considera es histórico incluso antes de haber comenzado.