Nogueras amenaza a Sánchez: "¿Cree que podrá seguir gobernando? No vale el bla, bla, bla"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, se ha mostrado muy dura este miércoles en la sesión de control al Gobierno. Aunque indirectamente, ha amenazado a Pedro Sánchez con retirarle el apoyo de su grupo parlamentario si no cumple con las promesas que el Gobierno ha hecho al partido de Carles Puigdemont.

"No vale el bla, bla, bla. Lo que queremos son hechos", ha dicho Nogueras. "Mientras ustedes bloquean o dilatan el cumplimiento de los acuerdos y de las propuestas, los problemas se van agrandando y agravando y se dificulta el día a día de los catalanes, aunque quizás usted no está al corriente porque le vemos más preocupado por otras cosas", ha añadido.

La portavoz ha afeado al Gobierno que esté bloqueando en el Congreso sus iniciativas para rebajar la cota de autónomos, para luchar contra la okupación o la ley contra la multirreincidencia. "No es el mejor momento económico de la historia, es el momento de la historia en el más que están drenando el bolsillo de los catalanes. Están convirtiendo en trabajadores pobres a una generación entera", ha dicho, y ha soltado la pregunta: "¿Cree usted que podrá seguir gobernando?".

Sobre el Pleno se han desatado los comentarios a las palabras de Nogueras, y es que todo el mundo es consciente de que Junts ha vuelto del verano elevando al máximo la presión sobre Sánchez. Los de Puigdemont ya no quieren dar la imagen de que sostienen al presidente del Gobierno y se han instalado en el no a todo como punto de partida.

Sánchez, sin embargo, no ha compartido las palabras de Nogueras. Se ha defendido asegurando que su Gobierno está "cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario".

Ha puesto el ejemplo de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y, aunque ha reconocido que "queda trabajo por hacer", ha dicho que está "cumpliendo". También ha hecho referencia a la Ley de Amnistía.

"Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, de la cual se han beneficiado ya más de 690 personas", ha subrayado Sánchez, que ha concluido diciendo "sí a seguir gobernando".