Nogueras insiste en que la ruptura con el Gobierno se mantiene: "No hay diálogo ni relación"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho este viernes que la ruptura de su formación política con el Gobierno se mantiene, al recordar que rompieron hace dos semanas y que para ellos "romper es romper".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, un día después de que Junts se abstuviera para impedir aprobar en el Congreso una iniciativa del PP para prolongar la vida de las centrales nucleares.

"Nosotros hace dos semanas rompimos y romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", ha subrayado Nogueras, al ser preguntada si su abstención se puede interpretar como que dan oxígeno al Gobierno.

Sobre este asunto, Nogueras ha querido dejar claro que Junts votó ayer lo mismo que había votado hace una semana en el Senado: "Hemos dejado clarísimo que hemos roto y que votaremos que no a las leyes" que han presentado el Gobierno, el PSOE y Sumar.

Ha añadido que ellos están "tranquilos" y que "el tiempo va a poner a todos en su lugar" y que, si no lo entienden ahora, con el paso de los días y las semanas, "seguro que sí lo entenderán".

Y es que, para Nogueras, el hecho de que el PSOE y Sumar celebraran que una enmienda "de muchísimas que se votaron" este jueves decayera por la abstención de Junts demuestra que "precisamente ellos, tranquilos, tranquilos, no están".