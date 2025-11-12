Nogueras llama a Sánchez "cínico e hipócrita" por no aceptar que su pacto con Junts "se ha acabado"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha cargado duramente esta mañana contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la Tribuna de la Cámara Baja, donde ha denunciado "los abusos e insultos del Ejecutivo contra los catalanes".

En este escenario, Nogueras ha calificado de "cínico e hipócrita" al presidente del Gobierno por no asumir que su pacto con Junts "se ha acabado", motivo por el que también le ha acusado de haber "acabado" con la Legislatura por sus constantes incumplientos de los acuerdos.

Así, como ya viene siendo habitual, la mano derecha de Puigdemont en Madrid ha recriminado al líder del Ejecutivo no haber cumplido con los acuerdos pactados para su investidura, lo que le ha llevado a acusarle de "no cumplir y no tener palabra", pues a su juicio, "parece que solo le interesa estar en el poder".

"Tenga el valor de volver a salir usted y volver a decir que cumplieron", ha sentenciado Nogueras, mientras que ha acusado al Gobierno de "solo moverse cuando le apretaban"; motivo por el que ha reafirmado que "esta relación se ha acabado".

Recuerda a Sánchez que "perdió las elecciones" y que es presidente por sus votos

Finalmente, Nogueras ha concluido su intervención recordando a Pedro Sánchez que si sigue habitando el Palacio de La Moncloa es por sus votos, porque el PSOE "perdió las elecciones": "Termino haciéndole memoria a usted y a sus socios. Usted perdió las elecciones, y gracias a los votos de Junts usted es presidente y no lo es el señor Feijóo. Quien ha evitado que tuviéramos un Gobierno PP-Vox hemos sido nosotros. Por ello, lecciones de ustedes o de sus socios ni una", ha sentenciado Nogueras.

Asimismo, la catalana ha reprochado al presidente no haber "aprovechado la oportunidad" que tenía, lo que les ha abocado al fracaso. "Usted no ha aprovechado esta oportunidad que tenía... Y solo tenía que hacer una cosa, señor Sánchez, una: cumplir con Cataluña y con los catalanes, además de cumplir con los acuerdos. No han cumplido, y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos, intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su responsabilidad", ha rematado.

Todo ello mientras la independentista ha reflexionado sobre que el socialista "no se puede escapar de decir cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita", pues ya no cuenta con los siete votos tan necesarios de la formación de Carles Puigdemont.